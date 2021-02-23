Oyuncu Yeliz Yeşilmen'nin sürekli olarak evlilik hakkındaki konuşmaları le gündeme gelen eşi Ali Uğur Akbaş, araştırma konusu edildi. Peki Yeliz Yeşilmen'in eşi kimdir? Ali Uğur Akbaş kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

ALİ UĞUR AKBAŞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Aslen Adanalı olan Ali Uğur Akbaş, 1963 yılında dünyaya geldi. Akbaş, orta öğrenimini Adana'da tamamladıktan sonra iş hayatına atıldı, turizm, petrol ve nakliye gibi farklı sektörlerde çalıştı.

Türkiye ve Dünya'nın birçok şehrinde incelemelerde bulunan 58 yaşındaki Akbaş, özellikle şehir planlamaları, altyapı ve peyzaj düzenlemeleri konusunda birçok konferansa katıldı. AYAMDER, Atlı Spor Kulübü, Salı Grubu başta olmak üzere birçok sivil toplum örgütünün üyesi olan Akbaş, Adana Demirspor Kulübü'nün 2. Başkanlığını yapmıştır.

Öte yandan Çukurova Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin Mütevelli Heyet Başkanı olarak birçok kültürel ve bilimsel araştırmaların yapılmasına katkı sağlamıştır.

EVLİ Mİ?

Ali Uğur Akbaş, 2010 yılında oyuncu Yeliz Yeşilmen ile nikah masasına oturdu. Çiftin evliliklerinden Asya Tuana ve Birbey adında iki çocuğu var.

YELİZ YEŞİLMEN KİMDİR?

Oynadığı dizilerle tanınan ve evlendikten sonra ekranlarda görülmeyen Yeliz Yeşilmen, 17 Aralık 1978 tarihinde Adana'da dünyaya geldi.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Yeliz Yeşilmen kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Rol aldığı diziler hangileri?