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Yemek Sepeti siber saldırıya uğradı! Vatandaşların bilgileri çalındı

Çevrimiçi yemek siparişi hizmeti veren büyük firma Yemek Sepeti, resmi sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım ile siper saldırıya maruz kaldıklarını ve vatandaşların kişisel bilgilerinin bir kısmının siber korsanlar tarafından çalındığını açıkladı.

Yemek Sepeti siber saldırıya uğradı! Vatandaşların bilgileri çalındı

Ülke genelinde büyük bir kitleye hizmet veren Yemek Sepeti, firması bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile hacklendiğini açıkladı.

ÇEVRİMİÇİ YEMEK DEVİ HACKLENDİ

Yemek Sepeti'nden yapılan açıklamada 25 Mart Perşembe günü sabah saatlerinde yapılan siber saldırıda güvenlik ihlali yaşandı. Siber korsanlar Yemeksepeti kullanıcılarının bir kısmını ele geçirdi.

Yemek Sepeti firması siber saldırıya uğradı!

Yemeksepeti kart bilgileri nasıl silinir? Yemeksepeti güvende olduğundan nasıl emin olunur?Yemeksepeti kart bilgileri nasıl silinir? Yemeksepeti güvende olduğundan nasıl emin olunur?

YEMEK SEPETİ'NDEN HANGİ VERİLER ÇALINAN O VERİLER

*Yemek sepetinden yapılan açıklama göre vatandaşların şu bilgileri çalındı:

*Ad- soyad.

*Doğum tarihi

*Yemeksepeti'ne kayıtlı telefon numaraları

*Yemeksepeti'ne kayıtlı e-posta adresleri

*Yemeksepeti'ne kayıtlı adres bilgileri

*Açık olarak görülmeyen, SHA-256 Algoritması ile maskelenmiş giriş şifreleri.

İşte o açıklamanın detayları...

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Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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