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  3. Yeni Adalet Bakanı yardımcısı Hasan Yılmaz oldu

Yeni Adalet Bakanı yardımcısı Hasan Yılmaz oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alınarak yerine Hasan Yılmaz atandı.

Yeni Adalet Bakanı yardımcısı Hasan Yılmaz oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alınarak boşalan koltuğa Hasan Yılmaz atandı.

Resmi Gazete'nin yayımlanan bugünkü sayısında yer alan kararda "3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 4 maddeleri gereğince Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alınırken, Adalet Bakan Yardımcılığına Hasan Yılmaz atandı" ifadesine yer verildi.

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Berna Akkaya
Editör


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