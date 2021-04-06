Yeni Asya gazetesinin sahibi Mehmet Kutlular'dan acı haber: Hayatını kaybetti!

Nur Cemaati'nin önde gelen isimlerinden, Yeni Asya Gazetesi'nin imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular, tedavi amacıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz'ün duyurduğu vefat haberinin ardından cenaze işlemlerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

5 Nisan Pazartesi günü, yine Güleçyüz tarafından yapılan paylaşımla Birinci Özel Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı öğrenilen Kutlular, 83 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz, Kutlular'ın vefatını, “Mehmet Kutlular Ağabeyin az önce gelen vefat haberini teessürle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun. Rabbimiz Cennetinde buluştursun” ifadeleriyle paylaştı.

MEHMET KUTLULAR KİMDİR?

17 Ağustos Marmara depreminden sonra “Deprem İlahî ikazdır” dediği için 2 yıl 1 gün hapis cezasına çarptırılan Kutlular'ın hayatı hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki haberi tıklayabilirsiniz.

Yeni Asya gazetesinin sahibi Mehmet Kutlular kimdir? Nereli? Mehmet Kutlular öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü?