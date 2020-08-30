Yeni Malatyaspor'un yeni kalecisi Guido Herrera kimdir?
Sarı-siyahlı takımın etkileyici bir taraftarı olduğunu dile getiren Herrera, "Süper Lig'i takip ediyordum, biraz bilgim var. Süper Lig çok çekişmeli bir lig. Malatyaspor'u hak ettiği yere taşımak için elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadesini kullandı.
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un yeni transferi kaleci Guido Herrera, takımı hak ettiği yere taşımak için elinden gelenin en iyisini yapacağını belirtti.
Takımın Bolu'daki kampına katılan Arjantinli kaleci Herrera, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Türkiye'ye gelmekle büyük bir adım attığını söyledi.
Sarı-siyahlı takımın etkileyici bir taraftarı olduğunu dile getiren Herrera, "Süper Lig'i takip ediyordum, biraz bilgim var. Süper Lig çok çekişmeli bir lig. Malatyaspor'u hak ettiği yere taşımak için elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadesini kullandı.
Guido Herrera kişisel bilgileri
Doğum tarihi: 29 Şubat 1992 (28 yıl yaşında), Río Cuarto, Córdoba, Arjantin
Boy: 1,87 m
Kilo: 80 kg
Kariyer başlangıç tarihi: 2012
Şu andaki takımı: BtcTurk Yeni Malatyaspor (Kaleci)
Beğendiği kalecinin Muslera olduğunu belirten Herrera, şunları kaydetti:
"Uzun zamandır burada. Hedeflerimden biri de onun gibi bir kariyere sahip olmak. Umarım uzun yıllar bu takımda forma giyerim. (Taraftarlar) Bana çok güzel bir 'hoş geldin' dediler, sosyal medyadan gördüm, bana olan ilgilerini hissedebiliyorum. Ben de karşılık olarak elimden gelenin en iyisini yapacağım. Onlara bunun sözünü veriyorum."
Guido Herrera geçmiş sezon maç verileri
Guido Herrera copa superliga'da geçmiş sezonda sadece 1 maçta sahaya çıktı
Guido Herrera oyuncu verileri
Guido Herrera güncel piyasa değeri 2.40 milyon avro olarak gözükmekte
Guido Herrera transfer geçmişi
Guido Herrera önceki sezonu CA Talleres takımında kiralık olarak geçirmişti