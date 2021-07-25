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  3. Yeni salgın alarmı! Koronavirüsü atlatanların yüzde 85'i kara mantardan ölüyor...

Yeni salgın alarmı! Koronavirüsü atlatanların yüzde 85'i kara mantardan ölüyor...

Koronavirüsten kırılan Hindistan'da yeni kabus kara mantar... Ülkede 45 binden fazla kişiye bulaşan kara mantar nedeni ile şimdiye kadar 4 bin 300 kişi öldü. Kara mantara yakalananlardan yüzde 50'si ölüyor.

Yeni salgın alarmı! Koronavirüsü atlatanların yüzde 85'i kara mantardan ölüyor...

Hindistan'da koronavirüs nedeniyle ölümler devam ederken bu kez yeni bir salgın ortaya çıktı. Salgının merkez üssü haline gelen ülkede koronadan kurtulanlar şimdi de kara mantar (mukormikoza) hastalığıyla mücadele ediyor.

EN ÇOK KORONA GEÇİRENLERDE GÖRÜLÜYOR

Yetkililer 45.000'den fazla insana bulaşan kara mantarla mücadele edenlerin yüzde 85'inin koronavirüsü atlatan kişiler olduğunu açıkladı.

Hastalığı geçiren bir kişi, "En kötüsünün korona olduğunu düşündüm. Fakat sonra sol gözüme bir ağrı girdi. Gözümden ve burnumdan kan akmaya başladı. Hastaneye gittim ve enfekte olmuş dokuları ve parçaları aldılar" diye konuştu. 

YÜZDE 50'Sİ ÖLÜYOR

Bir ciğer enfeksiyonu olan kara mantar hastalığından bugüne kadar 4.300 kişinin öldüğü belirtildi. Koronavirüsten dolayı bağışıklığı düşen kişilerde görülen kara mantar hastalığının ölüm oranının yüzde 50 seviyesinde olduğu aktarıldı. 

Yüzde oluşan kara mantar lekeleri, görme kaybına ve ölüme sebep oluyor. Doktorlar hastalıktan kurtarmak için birçok hastanın gözünü bile alabiliyor.

4 ÜLKEDE DAHA GÖRÜLDÜ

Öte yandan Hindistan'ın yanı sıra Nepal, Afganistan, Mısır ve Umman'da da bu salgın görülmeye başlandı.

Özellikle şeker hastalarının bu hastalığa yakalanma riskinin yüksek olduğu belirtilirken, Srinivas isimli bir adam yaşadıklarını "Koronavirüsü atlattıktan sonra rahatladım. En kötüsünün korona olduğunu düşündüm. Fakat sonra sol gözüme bir ağrı girdi. Gözümü bile açamadım, acı çok yüksekti. Daha sonraki günlerde gözümden ve burnumdan kan akmaya başladı. Hastaneye gittim ve enfekte olmuş dokuları ve parçaları aldılar" diye anlattı. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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