Yeni teşvik kararları belli oldu! Aşı olun iPhone kazanın!

Çekya'da Covid-19'a karşı vatandaşlar aşı yaptırmaya teşvik etmek için çekilişle ödül dağıtılacak. Çekya Başbakanı Andrej Babis sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, başkent Prag'da yarın kurulacak olan iki yeni aşılama merkezinde aşı olacaklara haftada bir kez yapılacak olan çekilişle, Apple marka iPhone 12 cep telefonu, spor ayakkabı ve oyun indirme platformu Steam'de kullanılacak indirim kuponu verileceğini duyurdu. Önceki günlerde Yunanistan'da alınan "Aşı yaptıracaklara 150 Euro" kararından sonra, Çekya'nın attığı bu adım takdir topladı.

HEDEF GENÇ NÜFUS

Ulaşılan bilgilere göre virüsün çoğunlukla 16-29 yaş arasında görüldüğünü ve Covid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan Delta mutasyonun bu yaş aralığında olan yetişkinlere hızla ulaştığını aktaran Babis, çekiliş sonucunda verilecek hediyelerle genç nüfusu aşılama merkezlerine getirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Babis, bugün açılacak olan iki yeni aşılama merkezinde kayıt ve pin kodu gerekli olmayacağını açıkladı.

iKİ DOZ ARASI AŞILAMA 21 GÜNE İNİYOR!

Başbakan Andrej Babis, sosyal ağlarda yayınlanan bir videoda, Pfizer/BioNTech aşısının birinci ve ikinci dozu arasındaki aralığın Pazartesi günü Hükümet Sağlık Riskleri Konseyi'ne 21 güne indirilmesini önereceğini söyledi. Değişiklik, yeni kayıt yaptıran kişiler arasında 15 Temmuz'da yürürlüğe girecek. Şu anda aşı 34 gün sonra uygulanırken , daha önce bu süre 38-42 gün sonraydı.