Yer resmen yarıldı! Ülke 5.2 ile 6.2'lik depremlerle sallandı

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı verilerine göre deprem Batı Papua şehrinin Merkez Mamberamo bölgesinin yaklaşık 37 kilometre kuzeybatısında meydana geldi. Depremler yerin 16 kilometre altında meydana gelirken büyüklükleri 5,5 ila 6,2 olan en az 4 deprem oluştu.

Deprem ve Tsunami Azaltma Bölümü Başkanı Daryono, yaptığı açıklamada, söz konusu depremlerin tsunamiyi tetikleme riskinin bulunmadığını ve Memberamo Anjak fayındaki bir itmenin, deprem dizisini tetiklediğini ifade etti.

Daryono, depremlerin can kaybı ya da hasara neden olmadığını kaydetti.