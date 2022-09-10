Yer resmen yarıldı! Ülke 5.2 ile 6.2'lik depremlerle sallandı

Endonezya'da Batı Papua şehrinin Merkez Mamberamo bölgesi açıklarında 5 ,5 ile 6.2 büyüklüğü arasında en az 4 deprem meydana geldi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Yer resmen yarıldı! Ülke 5.2 ile 6.2'lik depremlerle sallandı

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı verilerine göre deprem Batı Papua şehrinin Merkez Mamberamo bölgesinin yaklaşık 37 kilometre kuzeybatısında meydana geldi. Depremler yerin 16 kilometre altında meydana gelirken büyüklükleri 5,5 ila 6,2 olan en az 4 deprem oluştu.

Yer resmen yarıldı! Ülkede 5.2 ile 6.2'lik depremlerle sallandı

Deprem ve Tsunami Azaltma Bölümü Başkanı Daryono, yaptığı açıklamada, söz konusu depremlerin tsunamiyi tetikleme riskinin bulunmadığını ve Memberamo Anjak fayındaki bir itmenin, deprem dizisini tetiklediğini ifade etti.

Daryono, depremlerin can kaybı ya da hasara neden olmadığını kaydetti.

Yer resmen yarıldı! Ülkede 5.2 ile 6.2'lik depremlerle sallandı

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kral III Charles: "Size hayatım boyunca sadakat, saygı ve sevgi ile hizmet etmeye çalışacağım"
Kral III Charles: "Size hayatım boyunca sadakat, saygı ve sevgi ile hizmet etmeye çalışacağım"
Arjantinli televizyon sunucusunda canlı yayında şampanyalı kutlama! Kraliçe Elizabeth'in ölümünü "İyi haber" diyerek sundu!
Arjantinli televizyon sunucusunda canlı yayında şampanyalı kutlama! Kraliçe Elizabeth'in ölümünü "İyi haber" diyerek sundu!
California'nın ciğerleri yanıyor! Orman yangınları hala söndürülemedi! Binlerce hektarlık alan küle döndü!
California'nın ciğerleri yanıyor! Orman yangınları hala söndürülemedi! Binlerce hektarlık alan küle döndü!
İngiltere Kraliçesi II.Elizabeth öldü! Ülkede 10 günlük yas ilan edildi, hayat durdu
İngiltere Kraliçesi II.Elizabeth öldü! Ülkede 10 günlük yas ilan edildi, hayat durdu
Son dakika! Sağlık, Milli Savunma, Milli Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarında görevden alma ve yeni atama!
Son dakika! Sağlık, Milli Savunma, Milli Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarında görevden alma ve yeni atama!
Youtuber Mesut Can Eray, Viyana'da Türkleri rezil rüsva etti! "Abdest gitti" diyerek taciz ettiği kadın polisi harekete geçirdi!
Youtuber Mesut Can Eray, Viyana'da Türkleri rezil rüsva etti! "Abdest gitti" diyerek taciz ettiği kadın polisi harekete geçirdi!
Karşısına dükkan açmak isteyen meslektaşını öldürdü! Hırsından gözü dönen fırıncıdan kan donduran açıklama: “Zevk alıyorum”
Karşısına dükkan açmak isteyen meslektaşını öldürdü! Hırsından gözü dönen fırıncıdan kan donduran açıklama: “Zevk alıyorum”
10 Eylül 2022 Cumartesi hava durumu: Sonbaharın ayak sesleri! Yaz son güzelliğini yapıyor!
10 Eylül 2022 Cumartesi hava durumu: Sonbaharın ayak sesleri! Yaz son güzelliğini yapıyor!
Bakan Nureddin Nebati: "Tahıl Koridoru anlaşması ile birçok ülkenin temel gıda maddelerine erişimi erişimi sağlanarak üretim sürdürülebilir kılınmıştır"
Bakan Nureddin Nebati: "Tahıl Koridoru anlaşması ile birçok ülkenin temel gıda maddelerine erişimi erişimi sağlanarak üretim sürdürülebilir kılınmıştır"
Kral III Charles: "Size hayatım boyunca sadakat, saygı ve sevgi ile hizmet etmeye çalışacağım"
Kral III Charles: "Size hayatım boyunca sadakat, saygı ve sevgi ile hizmet etmeye çalışacağım"
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: "Biz büyük bir medeniyet iddiasının kavgasını veriyoruz"
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: "Biz büyük bir medeniyet iddiasının kavgasını veriyoruz"
Şehidin var Türkiye! PKK'lıların Suriye'deki saldırıları sonucu yaralanan Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu!
Şehidin var Türkiye! PKK'lıların Suriye'deki saldırıları sonucu yaralanan Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu!