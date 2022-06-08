Yer yerinden oynadı! Brezilya 6.5 büyüklüğündeki depremle sallandı

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre deprem Peru sınırı yakınındaki Acre eyaletine bağlı Tarauaca kentinin 108 kilometre güneybatısında meydana geldi. Depremin büyüklüğü 6,5 olarak duyuruldu.

Depremin 616 kilometre derinlikte meydana geldiği bilgisi verilirken deprem nedeniyle şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.

(AA)