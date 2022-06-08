Yer yerinden oynadı! Brezilya 6.5 büyüklüğündeki depremle sallandı
Brezilya'nın batısındaki Acre eyaletine bağlı Tarauaca kenti açıklarında 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre deprem Peru sınırı yakınındaki Acre eyaletine bağlı Tarauaca kentinin 108 kilometre güneybatısında meydana geldi. Depremin büyüklüğü 6,5 olarak duyuruldu.
Depremin 616 kilometre derinlikte meydana geldiği bilgisi verilirken deprem nedeniyle şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.
(AA)