Brezilya'da sel faciası! Yüzlerce kişi evsiz kaldı, çok sayıda ölü var

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sel felaketinde 40 kişi hayatını kaybetti, 338 kişinin de evsiz kaldı.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
Brezilya'da sel faciası! Yüzlerce kişi evsiz kaldı, çok sayıda ölü var

Alınan bilgilere göre şiddetli sağanak yağışların ardından Sao Paulo eyaletinde sel felaketi meydana geldi. Sao Paulo Valisi Tarcisio Gomes de Freitas, açıklamasına göre eyalete bağlı Ubatuba, Sao Sebastiao, llhabela, Caraguatatuba ve Bertioga kentlerinde afet durumu ilan edildi.

Brezilya'da sel faciası! Yüzlerce kişi evsiz kaldı, çok sayıda ölü var

FELAKETTE SON DURUM

Freitas, yaptığı açıklamada sel ve toprak kayması nedeniyle 40 kişinin hayatını kaybettiğini, 228 kişinin tahliye edildiğini, 338 kişinin de evsiz kaldığını söyledi.

Silahlı kuvvetlere bağlı iki helikopterin arama kurtarma mücadelesine destek için bölgeye gönderildiğinin bilgisini veren Freitas, insani yardımlar için ise 7 uçağın hazırlandığını söyledi.

Brezilya'da sel faciası! Yüzlerce kişi evsiz kaldı, çok sayıda ölü var

AFET BÖLGESİNE 1.5 MİLYON DOLAR YARDIM

Freitas, afet bölgesine 1,5 milyon dolar yardım yapıldığını ifade etti.

AY BOYUNCA BEKLENEN YAĞIŞ 24 SAATTE DÜŞTÜ

Ulusal Meteoroloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre şubat ayı boyunca boyunca beklenen yağışların son 24 saatte eyalete düştüğü, zararın büyük olduğu kaydedildi.

Öte yandan yağışlar nedeniyle yollar, elektrik hatları, haberleşme ve yolcu taşımacılığının büyük zarar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Brezilya'da sel faciası! Yüzlerce kişi evsiz kaldı, çok sayıda ölü var

ONLARCA İNSANIN KAYIP OLDUĞU BELİRTİLDİ

BBC'nin haberinde, karnaval kutlamalarının birçok ilde iptal edildiği, onlarca insanın kayıp olduğu kaydedildi.

Brezilya'da sel faciası! Yüzlerce kişi evsiz kaldı, çok sayıda ölü var

BREZİLYA DEVLET BAŞKANI, FELAKET BÖLGESİNİ ZİYARET EDECEK

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, felaket bölgesini ziyaret edeceğini açıkladı. Silva, paylaşımında "Devletin bütün birimleriyle bir araya geleceğiz ve toplumsal dayanışmayla yaralılara sahip çıkacağız. Kayıpları arayacağız ve bölgedeki yolları, enerji ve telekomünikasyon bağlantılarını eski haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Brezilya'da sel faciası! Yüzlerce kişi evsiz kaldı, çok sayıda ölü var

"AFETZEDELERİ KURTARMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Eyalete bağlı Sao Sebastiao Belediyesinin Başkanı Felipe Augusto, yaptığı açıklamada, kaotik bir durumla karşılaştıklarını söylerken, "Hasarın boyutunu henüz ölçmedik. Afetzedeleri kurtarmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Augusto, yaklaşık 50 evin sular altında kaldığını belirterek, durumun "oldukça kritik" olduğunu söyledi.

Brezilya'da sel faciası! Yüzlerce kişi evsiz kaldı, çok sayıda ölü var Brezilya'da sel faciası! Yüzlerce kişi evsiz kaldı, çok sayıda ölü var

İlgili Haberler
Brezilya'da tur otobüsü devrildi! Korkunç kazada ölüler ve yaralılar var
Brezilya'da tur otobüsü devrildi! Korkunç kazada ölüler ve yaralılar var
Brezilya'nın yeni devlet başkanı Lula'dan iklim değişikliği mesajı
Brezilya'nın yeni devlet başkanı Lula'dan iklim değişikliği mesajı
Kurbanlarını suçlulardan seçen, Brezilya'nın Dexter'ı olarak anılan seri katil: Pedro Rodrigues Filho
Kurbanlarını suçlulardan seçen, Brezilya'nın Dexter'ı olarak anılan seri katil: Pedro Rodrigues Filho
Yer yerinden oynadı! Brezilya 6.5 büyüklüğündeki depremle sallandı
Yer yerinden oynadı! Brezilya 6.5 büyüklüğündeki depremle sallandı
Brezilya'da can pazarı! Sel ve toprak kaymaları 84 can aldı!
Brezilya'da can pazarı! Sel ve toprak kaymaları 84 can aldı!
Brezilyalı yıldız Robinho hakkında şok talep! Yakalama emri çıkarılacak!
Brezilyalı yıldız Robinho hakkında şok talep! Yakalama emri çıkarılacak!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Çin'de 2400 yıllık sfonlu tuvaletin incelenmesi sonuçlandı
Çin'de 2400 yıllık sfonlu tuvaletin incelenmesi sonuçlandı
ABD'de metal fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var
ABD'de metal fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var
Tayland'da korku dolu anlar: Elektrikli feribotlar alev topuna döndü
Tayland'da korku dolu anlar: Elektrikli feribotlar alev topuna döndü
Burkina Faso'da 51 askere hain saldırı!
Burkina Faso'da 51 askere hain saldırı!
Son Haberler
Milan Lutonsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Lutonsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Milan Lutonsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Lutonsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Billy Nicholas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Billy Nicholas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Billy Nicholas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Billy Nicholas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adam Laczko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Laczko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adam Laczko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Laczko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Phil Perry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Phil Perry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Phil Perry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Phil Perry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gustavo Petro'nun, Peru'da "istenmeyen kişi" ilan edilmesine tepki
Gustavo Petro'nun, Peru'da "istenmeyen kişi" ilan edilmesine tepki
Kaçak göçmenleri taşıyan yolcu otobüsü devrildi: Ölüler ve yaralılar var
Kaçak göçmenleri taşıyan yolcu otobüsü devrildi: Ölüler ve yaralılar var
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
AFAD Deprem Danışma Kurulu açıkladı! Deprem 7.7 olabilir ama şiddeti...
AFAD Deprem Danışma Kurulu açıkladı! Deprem 7.7 olabilir ama şiddeti...
Paris'te panik dolu anlar! İnsanlar bir anda kaçışmaya başladı
Paris'te panik dolu anlar! İnsanlar bir anda kaçışmaya başladı
Tayvan’dan Türkiye ve Suriye'ye 917 milyon NTD yardım
Tayvan’dan Türkiye ve Suriye'ye 917 milyon NTD yardım
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!