Brezilya'da sel faciası! Yüzlerce kişi evsiz kaldı, çok sayıda ölü var

Alınan bilgilere göre şiddetli sağanak yağışların ardından Sao Paulo eyaletinde sel felaketi meydana geldi. Sao Paulo Valisi Tarcisio Gomes de Freitas, açıklamasına göre eyalete bağlı Ubatuba, Sao Sebastiao, llhabela, Caraguatatuba ve Bertioga kentlerinde afet durumu ilan edildi.

FELAKETTE SON DURUM

Freitas, yaptığı açıklamada sel ve toprak kayması nedeniyle 40 kişinin hayatını kaybettiğini, 228 kişinin tahliye edildiğini, 338 kişinin de evsiz kaldığını söyledi.

Silahlı kuvvetlere bağlı iki helikopterin arama kurtarma mücadelesine destek için bölgeye gönderildiğinin bilgisini veren Freitas, insani yardımlar için ise 7 uçağın hazırlandığını söyledi.

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AFET BÖLGESİNE 1.5 MİLYON DOLAR YARDIM

Freitas, afet bölgesine 1,5 milyon dolar yardım yapıldığını ifade etti.

AY BOYUNCA BEKLENEN YAĞIŞ 24 SAATTE DÜŞTÜ

Ulusal Meteoroloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre şubat ayı boyunca boyunca beklenen yağışların son 24 saatte eyalete düştüğü, zararın büyük olduğu kaydedildi.

Öte yandan yağışlar nedeniyle yollar, elektrik hatları, haberleşme ve yolcu taşımacılığının büyük zarar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

ONLARCA İNSANIN KAYIP OLDUĞU BELİRTİLDİ

BBC'nin haberinde, karnaval kutlamalarının birçok ilde iptal edildiği, onlarca insanın kayıp olduğu kaydedildi.

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BREZİLYA DEVLET BAŞKANI, FELAKET BÖLGESİNİ ZİYARET EDECEK

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, felaket bölgesini ziyaret edeceğini açıkladı. Silva, paylaşımında "Devletin bütün birimleriyle bir araya geleceğiz ve toplumsal dayanışmayla yaralılara sahip çıkacağız. Kayıpları arayacağız ve bölgedeki yolları, enerji ve telekomünikasyon bağlantılarını eski haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"AFETZEDELERİ KURTARMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Eyalete bağlı Sao Sebastiao Belediyesinin Başkanı Felipe Augusto, yaptığı açıklamada, kaotik bir durumla karşılaştıklarını söylerken, "Hasarın boyutunu henüz ölçmedik. Afetzedeleri kurtarmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Augusto, yaklaşık 50 evin sular altında kaldığını belirterek, durumun "oldukça kritik" olduğunu söyledi.