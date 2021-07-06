Yerel Mahkeme, AYM'nin kararına uydu! Gergerlioğlu'ndan 'tahliye' paylaşımı
Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyan yerel mahkeme, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu tahliye etti. Sosyal medya hesabında babası Ömer Faruk Gergerlioğlu ile çektiği selfie'ye yer veren Salih Gergerlioğlu, paylaşımına "Artık Özgür" notunu düştü.
AYM'nin HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında verdiği 'hak ihlali' kararı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Yerel mahkeme HDP’li Gergerlioğlu’nun tahliyesine hükmetti.
Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun tahliye edilmesi sonrası Salih Gergerlioğlu, sosyal medya hesabında birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaştı.
Sosyal medya hesabında babası Ömer Faruk Gergerlioğlu ile çektiği selfie'ye yer veren Salih Gergerlioğlu, paylaşımına "Artık Özgür" notunu düştü.
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na tahliye kararı!
NE OLMUŞTU?
Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce yargılandığı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat 2018'de "PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan hapse mahkum edilmişti.
Mahkeme kararının, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmasının ardından temyiz üzerine dosya Yargıtaya gelmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'na verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı.
TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunmuş, Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerenin ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşmüştü. Daha sonra tutuklanan Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu.
Bu kapsamda, ihlale ilişkin karar, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.