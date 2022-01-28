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Yerli otomobil TOGG'dan büyük başarı! CES 2022'ye damga vurdu, en iyi 20 markadan biri olarak seçildi

Dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de boy gösteren yerli otomobil TOGG, sektörün saygın yayını Exhibitor tarafından “CES’in En İyi 20 Markası”ndan biri olarak seçildi.

Yerli otomobil TOGG'dan büyük başarı! CES 2022'ye damga vurdu, en iyi 20 markadan biri olarak seçildi

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, ABD’nin Las Vegas şehrinde 5-7 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen Dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022 lansmanına katılmıştı. Lansmanda ilgi çeken yerli otomobil yoğun ilgi görmüş ve aracın Sedan modeli tanıtılmıştı.

Yerli otomobil TOGG'dan büyük başarı! CES 2022'ye damga vurdu, en iyi 20 markadan biri olarak seçildi

EN İYİ 20 MARKADAN BİRİYDİ

Fuarın sona ermesinin  ardından sektörünün saygın yayını Exhibitor, 2 bin 300 katılımcının olduğu lanslanmanda TOGG'u “CES’in En İyi 20 Markası”ndan biri olarak seçti. 

TOGG'un Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede," Sektörünün saygın yayını Exhibitor, 2300 katılımcı arasından “CES’in En İyi 20 Markası”ndan biri olarak Togg’u seçti." denildi. 

Yerli otomobil TOGG'dan büyük başarı! CES 2022'ye damga vurdu, en iyi 20 markadan biri olarak seçildi

 

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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