Yerli otomobile Jandarma'dan anlamlı destek!

Yerli otomobile Jandarma Genel Komutanlığı'dan da destek geldi.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından, Türkiye’nin Otomobili’nin sedan ve SUV modellerinin fotomontaj yöntemiyle ekip otosuna dönüştürülmüş fotoğrafları paylaşıldı.

“BİZ ÇOK ELEKTRİK ALDIK”

Paylaşımda, “Biz çok elektrik aldık. Türkiye’nin Otomobili ile milletimizin emrinde olmak, milletimizin hizmetine koşmak, geleceğe güvenle bakmak için sabırsızlıkla 2022’yi bekliyoruz. Hayırlı olsun.” ifadesine yer verildi.

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