Yerli uydu İMECE'den ilk sinyal alındı! İlk yüksek çözünürlüklü görüntüler bakın ne zaman gelecek

TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilen İMECE, Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden bugün sabah saat 09.47'de uzaya fırlatıldı.

İLK SİNYAL ALINDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uzaya fırlatılan İMECE uydusundan ilk sinyalin alındığını bugün duyurdu. Bakan Varank, "Milli Teknoloji Hamlesi" etiketiyle yaptığı paylaşımda, takipçilerine "İlk sinyal alındı #İMECE yörüngesine yerleşti! Darısı iki hafta içerisinde ilk yüksek çözünürlüklü görüntüyü almaya. Sizce ilk görüntü nereden olsun?" sorusunu yöneltti.

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5 YIL GÖREV YAPACAK

İMECE, 680 kilometre yüksekliğe güneşe eş zamanlı yörüngede konumlandırıldı ve tasarım görev ömrü olan 5 yıl boyunca, hedef teşhis, tespit, doğal afet, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda ülkeye hizmet verecek. Uydu, dünyanın her yerinden görüntü elde edebilecek. Ayrıca, TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen görüntüleme uydusu AKUP, ASELSAN ve GÜMÜŞ firması işbirliğiyle üretilen görüntüleme uydusu KILIÇSAT, PLAN-S firması tarafından üretilen nesnelerin interneti ve görüntüleme uydusu CONNECTA T2.1 küp uyduları da aynı roket içinde uzaya fırlatıldı.