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  3. Yeryüzü Doktorları tarafından Afganistan'daki 800 aileye kumanya dağıtıldı

Yeryüzü Doktorları tarafından Afganistan'daki 800 aileye kumanya dağıtıldı

Yeryüzü Doktorları, Afganistan'da ihtiyaç sahibi 800 aileye Ramazan ayı dolayısıyla kumanya dağıttı.

Yeryüzü Doktorları tarafından Afganistan'daki 800 aileye kumanya dağıtıldı

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yeryüzü Doktorları Afganistan Proje Koordinatörü Zabihullah Halim, her yıl olduğu gibi bu ramazan ayında da Afganistan'ın Kabil, Host, Cüzcan, Kunduz ve Baglan vilayetlerinde 800 ihtiyaç sahibi aileye kumanya dağıttıklarını söyledi.

Kumanya paketlerinde pirinç, kuru fasulye, yağ, şeker ve hurma bulunduğunu ifade eden Halim, Yeryüzü Doktorları olarak 2013'ten beri Afganistan halkına farklı alanlarda hizmet verdiklerini belirtti.

Halim, 2019'dan bu yana Afganistan'ın 15 vilayetindeki beslenme sağlığı merkezleri ve 11 mobil sağlık ekibiyle Afgan halkına sağlık hizmeti sunduklarını kaydetti.

Afganistan'da yapılan anketlerin Afganların çoğunun su ve yiyecek gibi temel ihtiyaçlara erişimde sorunlar yaşadığını gösterdiğini dile getiren Halim, Yeryüzü Doktorları olarak Afganistan'da temiz suya erişimi sağlamak adına 2017'den bu yana su kuyuları açarak kirli su kullanımını azaltmaya çalıştıklarını vurguladı.

Halim, Afganistan'da 2019'da 9,4 milyon yardıma muhtaç insan bulunurken, 2020'de bu sayının 14 milyona çıktığının altını çizdi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) raporuna göre, Afganistan'ın şu anda en fazla beslenme problemi yaşanan ülke olduğunu aktaran Halim, "Beş yaşın altındaki her iki çocuktan birinin 2021'de akut yetersiz beslenme sorunu ile karşı karşıya kalacağı öngörülmektedir." dedi.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

 

 

 

Yeryüzü Doktorları tarafından Afganistan'daki 800 aileye kumanya dağıtıldı

Yeryüzü Doktorları tarafından Afganistan'daki 800 aileye kumanya dağıtıldı

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