Yeşil-beyazlı takım PFDK’ya sevk edilmişti! Bursaspor’a 9 maç seyircisiz oynama cezası

Bursaspor, Amed Sportif Faaliyet maçı sonrası 9 maç seyircisiz oynama cezasına çarptırıldı. Yeşil-beyazlı kulüp aynı zamanda 326 bin TL para cezası aldı.

Melahat Ersoy
Editör
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Yeşil-beyazlı takım PFDK’ya sevk edilmişti! Bursaspor’a 9 maç seyircisiz oynama cezası

TFF 2. Lig’in 25. haftasında oynanan Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı sonrası yeşil-beyazlı takım PFDK’ya sevk edilmişti.

TFF’den yapılan açıklamaya göre Bursaspor, toplamda 9 maç seyircisiz oynama cezasına çarptırıldı. Yapılan açıklama şu şekilde: “Bursaspor Kulübü’nün, 05.03.2023 tarihinde oynanan Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 6 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Bursaspor Kulübü'nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 40 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Yeşil-beyazlı takım PFDK’ya sevk edilmişti! Bursaspor’a 9 maç seyircisiz oynama cezası

Aynı müsabakada Bursaspor Kulübü’nün, taraftarları ile mensuplarının neden olduğu saha olayları ve talimatlara aykırı eylem nedeniyle FDT’nin 52/2., 46. ve 10/2. maddesi uyarınca 8 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 280 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Bursaspor Kulübü görevlisi Aşkın Değirmenci’nin, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 90 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Bursaspor Kulübü görevlisi Aybars Türkkan’ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 90 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

Yeşil-beyazlı takım PFDK’ya sevk edilmişti! Bursaspor’a 9 maç seyircisiz oynama cezası

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