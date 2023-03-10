Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde büyük fırsat tepti!

Fenerbahçe dün gece UEFA Avrupa Ligi'nde 23.00'da deplasmanda İspanyol ekip Sevilla ile karşı karşıya geldi. Maça iyi başlayarak taraftarlarını heyecanlandırdı ama sonunu getiremedi ve zorlu mücadeleden 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Müsabakaya iyi bir tempoyla başlayan sarı-sacivertli takım, ilk yarı boyunca inanılmaz konsantre olduğunu ve boğucu ataklarla Sevilla'yı kendi yarı sahasına hapsetti fakat maçın 56. dakikasında ve 85. dakikasında yediği iki golle yenildi.

İYİ BAŞLADI KÖTÜ BİTTİ!

Fenerbahçe, İspanyol rakibe büyük bir baskı kurdu ve maça yüksek tempo ile başladı. Maçın kaderini şansızlıklar belirledi. Sevilla'ya maç boyunca az sayıda fırsat veren temsilcimiz, bulduğu çok sayıda fırsatı da değerlendiremedi. Maçın Başında Ferdi Kadıoğlu ve Valencia ile Sevilla kalesinde buldukları pozisyonları gole çeviremediler. Karşılaşmanın 28. dakikasına gelindiğinde Valencia’nın harikulade ortasında meşin yuvarlakla buluşan King, karşı karşıya kaldığı pozisyonu akıllara sığmayan bir acemilikle değerlendiremedi.

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FORMSUZ AMA TECRÜBELİ

Avrupa'nın gedikli takımlarından olan Sevilla'ya karşı bu kadar pozisyon kaçırmaya hakkı olmadığını acı bir şekilde tecrübe eden Fenerbahçe'li futbolcular bir üst tura çıkma şanslarını bir sonraki maça bıraktı. Daha önce Avrupa Ligi’ni 6 kez kazanan tecrübeli ekibin formsuz olmasına karşın temsilcimizi mağlup etmesi sarı-lacivertli taraftalar da büyük hayal kırıklığı yarattı.

''TUR DAHA BİTMEDİ''

Zorluk seviyesi yüksek maçlarda Fenerbahçe'nin kötü sonuçlar aldığıyla ilgili bir soru üzerine Portekizli teknik adam, şu an Sevilla maçını değerlendirebileceğini vurgulayarak, "Sevilla daha önce bu kupayı 6 defa kazandı. Sevilla'nın, bu turnuvadaki tarihi bizimle kıyaslanamaz. İkinci yarıda biri duran top sonrası konsantre eksikliğinden diğeri de seken toptan goller yedik. Avrupa'da oynamamış çok fazla oyuncumuz var ama performansımızın iyi olduğunu düşünüyorum. İkinci maçta hala umudumuz var" ifadelerini kullandı.