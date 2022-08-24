Yeşilçam'ın kötü adamı Ali Güney hayatını kaybetti!

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, üç gün önce nefes darlığı nedeni ile hastaneye kaldırılan Yeşilçam’ın emektar oyuncularından 66 yaşındaki Ali Güney’in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Büşra Mercimek
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Yeşilçam'ın kötü adamı Ali Güney hayatını kaybetti!

'Felaket Tellalı' lakaplı ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, bu defa Yeşilçam oyuncularından Ali Güney'in vefat haberini takipçilerine duyurdu. Geçtiğimiz günlerde nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu, durumu ağırlaşmasının ardından solunum cihazına bağlandı. Bu sabaha karşı durumu ağırlaşan Güney, hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın kötü adamı Ali Güney hayatını kaybetti!

ONUR AKAY DUYURDU

Akay, vefat haberini duyurduğu paylaşımında, “Yeşilçam filmlerinde hep kötü rollerde görmeye alışık olduğumuz Yeşilçam’ın emektar oyuncularından Ali Güney, uzun süredir KOAH hastasıydı ve üç gün önce nefes darlığı nedeni ile hastaneye kaldırıldı. Ancak durumu ağırlaşan ve solunum cihazına bağlanan usta oyuncumuzun tedavisine, uyutularak devam ediliyordu. Dün yoğun bakıma kaldırıldığını duyurduğum değerli oyuncumuzu, maalesef bugün sabaha karşı kaybettik. Nur içinde yatsın, mekânı cennet olsun inşallah.” ifadelerine yer verdi.

Ali Güney kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Ali Güney hastalığı neydi?Ali Güney kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Ali Güney hastalığı neydi?

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