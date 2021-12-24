Çağımızın en büyük avantajı olan internet ortamında, dileyen alışveriş yaparken dileyen satış yapabiliyor. Birçok alışveriş sitesinin hakim olduğu sanal ortamda "Yesstyle" dikkat çekti. İçeriğinde birçok dünya markasına ve bilinmeyen kaliteli ürünlere yer veren site hakkında "Yesstyle nedir, patladı mı? | Yesstyle nasıl dolar kazanırım 2021?" soruları merak edildi. Haberimizde soru başlıklarına yanıt verdik.

YESSTYLE NEDİR, PATLADI MI 2021?

Yesstyle kategorilerinde; Kore tarzi makyaj, cilt bakımı, kişisel bakım materyalleri gibi ürünlere yer verirken, dünya markalarını da içerisinde barındırıyor. Son zamanlarda özellikle Koreli bloggerların tavsiye ettiği tüm cilt bakım ürünlerini bulabileceğiniz bu sitede, cildinizin ışıl ışıl parlamasına yarayacak bir çok ürün de keşfedebilirsiniz. Cosrx, Missha, Purito, İsntree, Laneige, İope, Primera, ı'm From, Klairs, Wishtrend, Benton, Jumiso gibi yüzlerce kore markasının yanı sıra Timeless, Aveeno gibi avrupa markaları da yer alıyor. Yesstyle sitesinde, sadece makyaj ve cilt bakım değil, modaya dair de tekstil ürünlerini rahatça bulabilirsiniz.

YESSTYLE NASIL DOLAR KAZANIRIM 2021?

Henüz çok bilinmese de, yakın zamanda dünyaya yayılacak olan bu platformun en büyük özelliği, kullanıcılarına dolar kazanma hakkı da sunuyor olması. Uygulamayı deneyen kullanıcıların "minimum risk maksimum kazanç sağlayabilen bir sistem" olarak adlandırdığı bu işlem, uzun vadede riskli olsa da, kısa vadede iyi kazançlar elde ettiriyor. Biance hesaplarından tıpkı kripto gibi para yüklediğiniz bu sistem, uzun vadeli yatırımlar tavsiye etmiyor.

Ancak, son zamanlarda korkunç bir sistem hatası, sitenin gidişatını bozdu. 20 Aralık ve 2 Ocak tarihlerinde, Çin'in yılbaşı tatiline çıkması sebebiyle bankalarda çalışmalar durduruldu. Bu sebeple sitede paralarını çekmek isteyen kullanıcılar vergi ödeme talebiyle karşılaştılar.

Uygulamayı kullananların yeni katılımcılara tek tavsiyesi "katılmayın" oldu.