Yılbaşında kuruyemiş yemek günah mı? Yılbaşına çerez yemek günah mı? yılbaşının yaklaştığı şu günlerde internet mecrasında sıkça bakılanlar arasında yerini aldı. Biz de bu soruların cevaplarına ve daha fazlasına haberimizde derledik.

YILBAŞI NEDİR?

Yılbaşı veya Yeni Yıl bir yılın bitiminin ve yeni bir yıla başlangıcın kutlandığı kültürel bir olaydır. Yıllık takvime sahip kültürler tarafından kutlanır.

Türkiye dahil Gregoryen takvim’inin kullanıldığı birçok ülkede yılın ilk resmi günüdür. Bir hıristiyan bayramı olan ve İsa’nın doğuşunu kutlayan Noel’den tamamen ayrı olarak kutlanır. Ancak bazı ülkelerde Noel ve Yılbaşı tatilleri birleştirilir. Sanılanın aksine ağaç süsleme ve hediyeleşme gibi aktiviteler yılbaşında değil, Noel’de gerçekleştirilir.

KURUYEMİŞÇİLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 81 iline gönderilen genelge kapsamında hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında bakkal, market, kuruyemişçi gibi işletmelerin hafta içi saat 10.00'da açılıp 20.00'de kapanacağı belirtildi.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında ise kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin saat 10.00'da açılıp 17.00'de kapanacağı açıklandı.

YILBAŞINDA KURUYEMİŞ YEMEK GÜNAH MI?

Yılbaşı günü yapılan birçok şeyin yanlış olduğunu Zonguldak İl Müftüsü Mürsel Öztürk; “Dini inanç bazında böyle bir davranışta bulunulması doğru değil. Örneğin bir bardak suyu alkol niyetine içersen günah kazanırsın. Niyetler amelleri değiştiriyor, niyetler değer kazandırıyor. Batılı inançları destekler mahiyette kendisini hazırlayıp, o aşamada Hristiyanlara benzemek adına böyle bir davranış sergilerse normalde çerez yemek günah değildir. Bu helal bir şeydir, bizim ülkemizde yılbaşıyla alakalı çok çarpık şeyler var'' diyerek yılbaşında kuruyemiş ve çerez yemenin günah olmadığını belirtti.

YILBAŞINDA ÇEREZ YEMEK GÜNAH MI?

Hindi ile ilgili bilinen yanlışlara da değinen Öztürk, ''Sorgulamadan yaptığımız işler var. Hindi ile ilgili yanlış bilgiler var. Hristiyanlarda hindi olmaz. Batılıda hindi olmaz. Bu Amerikalıların şükran günüyle ilgilidir. Şükran günlerinde bir hindi sembolü var, biz de bu hindiyi yılbaşında Türkiye’ye getirmişiz. Biz büyük bir devletiz, milletiz. Başkalarını taklit ederek hiçbir yere varamayız. Bu doğru değil. Yaptığımız işleri, kendi inanç sistemimizle kendi inanç dünyamızla uyuşması gerekiyor. Uyuşmazsa başkalarını çok taklit ederiz. Taklitçilik doğru bir şey değil. Acılık Cami hocamızın söylediği de bu manadadır. Yoksa çerez yemek, meyve yemek, meyve suyu içmek günah olabilir mi?” dedi.

YILBAŞI KUTLAMAK GÜNAH MI?

Her yılbaşı internette pek çok kişi;" Yılbaşı Haram mıdır? Yılbaşı kutlamak günah mıdır? Yılbaşı Noel midir? gibi sözler aranmaktadır. Yılbaşı kavramı ile Noel Kavramı ülkemizde sıkça karıştırılsa da, dinimizde iki durum ile ilgili de hükümler mevcuttur. Her ne kadar yılbaşı kavramı ile noel kavramı aynı olmasa da, Batı ülkelerinin kültürlerinden gelme bu iki kavram da "ayet ve hadislerce" açıklanmış ve belirli hükümler konmuştur.

Noel Kavramı, Hristiyan Dünyası'nda Hz.İsa'nın dünyaya geldiği hafta yapılan belirli etkinliklere verilen isimdir. Noel Baba, Christmas, Hindi kesmek gibi pek çok "adet", Batı Dünyası'na ait kavramlardır ve Hristiyan dünyası'nın gelenekleridir. Noel Kutlamak ile ilgili dinimizdeki hükümler şöyledir;

Noel Kutlamak veya Noel ile ilgili birşeyler yapmak, başka dinlere benzemek anlamına gelmektedir. İslam dininin başka kutsal günleri vardır ve bu günlerde yapılacak başka ritüellerde vardır. İslam Dininde başka dinlere ve kültürlere benzemek kesinlikle yasaklanmıştır.

"Kim herhangi bir gruba benzeşirse o da onlardandır." (Ebu Davûd, Libas 4) hadisinde de belirtildiği gibi, Hristiyanlar'ın adetlerine uyum sağlamak ve onlara benzeşmek, İslam dininde kat'iyen yasaklanmıştır. Yine Maide Suresi 5. Ayet'te de belirtilmiştir ki; "...Sizden kim onları dost edinirse, oda onlardandır..." (Maide: 5/51)

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Bakanlığın genelgesine göre; Türkiye’de tüm yurt genelinde hafta içi saat 21.00’den sonra, hafta sonu ise tam gün olmak üzere sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesilecek.

Sokağa çıkma yasağının uymayıp ikinci kez ceza yiyenlere ise Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ”Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.