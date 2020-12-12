Yılın futbolcusu ödülü için adaylar belli oldu!

Dünya futbolunda yılın en iyilerinin belirlendiği FIFA ödüllerinde adaylar belli oldu. Dünyaca ünlü yıldızın birçok farklı kategoride en iyi olmak için yarışacağı ödül töreni, 17 Aralık'ta yapılacak. Birbirinden farklı kategoride ilk üçe girmeyi başaran isimler, İsviçre'nin Zürih kentindeki ödül töreninde yarışacak. En çok merak edilen ödül olan 'yılın futbolcusu' için yarışacak isimler, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi oldu.

Alman ekibi Bayern Münih ile adeta her şeyi kazandığı bir sezonu geride bırakan Lewandowski, takımının 2020 yılı içerisindeki başarılarında en büyük pay sahibi olarak yer alıyor. Lewandowski'nin yanı sıra her sezon bu ödül töreninde yer alan Messi ve Ronaldo'nun ise yeri yine değişmedi. Bu yıl düzenlenecek FIFA Ödülleri, futbol dünyasındaki en prestijli ödül olacak. France Football'un geleneksel Ballon d'Or ödülü, pandemi nedeniyle 64 yıllık tarihinde ilk kez sahipsiz kalacak.

FIFA ÖDÜLLERİNDE ADAYLAR

En iyi erkek futbolcu

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Robert Lewandowski (Bayern Münih)

Lionel Messi (Barcelona)

En iyi kadın futbolcu

Lucy Bronze (Olympique Lyon)

Pernille Harder (Wolfsburg)

Wendie Renard (Olympique Lyon)

En iyi erkek kaleci

Alisson Becker (Liverpool)

Manuel Neuer (Bayern Münih)

Jan Oblak (Atletico Madrid)

En iyi kadın kaleci

Sarah Bouhaddi (Olympique Lyon)

Christiane Endler (Paris Saint-Germain)

Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

En iyi erkek teknik direktör

Marcelo Bielsa (Leeds United)

Hans-Dieter Flick (Bayern Münih)

Jürgen Klopp (Liverpool)

En iyi kadın teknik direktör

Emma Hayes (Chelsea)

Jean-Luc Vasseur (Olympique Lyon)

Sarina Wiegman (Hollanda Kadın Milli Takımı)

FIFA Puskas Ödülü