YKS ek puanlı yerleştirme nedir, ne demek? YKS ek puanlı tercih nasıl yapılır 2021? soruları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Bu yıl YKS'ye 2 milyonun üzerinde aday katıldı. 26-27 Haziran'da uygulanan sınavın sonuçlar ÖSYM tarafından 28 Haziran'da duyuruldu. 5 Ağustos itibariyle de tercih dönemine girilecek. Üniversiteyi kazanmak için doğru tercih yapmak elzem. Ek puanlı yerleştirmeler sayesinde sınavdan alınan puanın daha üzeri bir bölüm de seçebilirsiniz. Peki nasıl? Detaylar haberimizde.

YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

2021-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YKS TERCİH KILAVUZU

YKS EK PUANLI YERLEŞTİRME NEDİR, NE DEMEK?

Üniversite tercih yollarından bir tanesi de ek puanlı yerleştirmedir.

Sınav puanınızın üzerine eklenerek özel alan tercihleri yapılabilirsiniz. Ek puanlı yerleştirme hakkını meslek lisesi mezunları kullanabilir.

YKS EK PUANLI TERCİH NASIL YAPILIR 2021?

Lise öğrencileri gibi meslek lisesi öğrencilerinin de YKS sınavına girmeleri gerekir. Ardından mezun oldukları meslek bölümünden tercih yapmaları gerekçesi ile sınavdan aldıkları puan üzerine belirli bir ek puan eklenmektedir. Bu yüzden aldığı bölümler, meslek liselerinde bulunan ve meslek yüksekokulu bölümlerinden oluşur.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

YKS'de kaç tercih hakkı var 2021? YKS tercihlerinde en az kaç tercih yapılıyor?

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