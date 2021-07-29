Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 yılında 26-27 Haziran tarihlerinde merkezi olarak uygulandı. ÖSYM tarafından düzenlenen sınav 3 oturum şeklinde gerçekleşti. Oturumlarının tamamlanmasının ardından gözler tercih sürecinde çevrildi. Milyonlarca aday ilk kez üniversite tercihinde bulunacak. Haliyle tercihler hakkında bilgi edinmek istiyorlar. Peki YKS'de kaç tercih hakkı var 2021? YKS tercihlerinde en az kaç tercih yapılıyor? YKS tercihleri için para ödenecek mi? İşte yanıtları.

YKS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar YKS sonuçlarını ÖSYM'nin http://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecek.

YKS SONUÇ ÖĞRENME EKRANI

YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR 2021?

Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. YKS sınavına katılan adaylar tercih listesine en fazla 24 üniversite yazabilecek.

YKS TERCİHLERİNDE ENEN AZ KAÇ TERCİH YAPILIYOR?

YKS'den adaylar maksimum 24 tercihte bulunabilir. En az ise 1 tercih yapmaları gerekiyor. Yoksa herhangi bir üniversiteye yerleşemezler.

YKS TERCİHLERİ İÇİN PARA ÖDENECEK Mİ?

ÖSYM, YKS tercihleri için adaylardan ücret talep etmeyecektir.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILIIR?

Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile 5-13 ağustos 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet adresinden bireysel olarak yapması gerekiyor. Adayların yalnızca elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacak.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada, ''Değerli YKS adaylarımız,

Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır

2021-YKS tercih işlemlerinizi 5-13 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den yapabilirsiniz

Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim'' dedi.

YKS TERCİH EKRANI

2021-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu

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