YKS Hukuk taban puanları 2020 başarı sıralamaları

Milyonlarca üniversite adayının büyük bir heyecanla beklediği YKS sonuçları bugün sabah saatlerinde açıklandı. YKS tercih sürecine yaklaşırken hukuk taban puanları ve başarı sıralamalarına ilgi yoğun oldu. Başarılı üniversitelerin 2020 Hukuk taban puanları ve başarı sıralamaları gündeme geldi. İşte Türkiye genelinde hukuk bölümü taban puanları ve sıralamaları hakkında detaylar haberimizde..

ANKARA ÜNİVERSİTESİ-HUKUK FAKÜLTESİ

2019-YKS 0,12 BAŞARI SIRASI :3469

2019-YKS EN KÜÇÜK PUAN: 449,55270

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-HUKUK FAKÜLTESİ

2019-YKS 0,12 BAŞARI SIRASI :4090

2019-YKS EN KÜÇÜK PUAN: 444,99667

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ-HUKUK FAKÜLTESİ

2019-YKS 0,12 BAŞARI SIRASI :12971

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YKS Eşit Ağırlık önlisans ve lisans bölümleri nelerdir? 2 ve 4 yıllık Eşit Ağırlık bölümleri

Geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulunca, üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan YÖK Atlas güncellenerek adayların erişimine açılmıştı. YÖK Atlas üzerinden istediğiniz üniversite ve bölümü seçerek arama yapabiliyorsunuz. YÖK Atlas içerisinde lisans ve önlisans programlarının taban puanları ile ilgili bilgiler yer alıyor.

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Bilgisayar Mühendisliği puanları 2020 başarı sıralaması

2020 YKS KONTENJAN BİLGİSİ

Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi. Tıp programında belirlenen kontenjan 16 bin 448, mühendislikte 71 bin 244, hukuk programlarında ise 16 bin 327 oldu.

Yapılan değerlendirmeler ve rasyonel planlamalarla diğer bazı programlar için belirlenen örgün öğretim kontenjanları ise şöyledir: Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri fakültelerinin mühendislik dışı programlarının kontenjanı 6 bin 467.

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