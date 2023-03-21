YÖK Başkanı Özvar Yüz yüze eğitim hakkında önemli açıklamalarda bulundu!

İzmir’de düzenlenen Üniversitelerarası Kurul Toplantısı’nda konuşan Yükseköğretim Kurumu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yüz yüze eğitim için önemli açıklamalarda bulundu.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 256. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı’na Ege Üniversite'sinde katıldı. 6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin ardından üniversitelerin durumu hakkında önemli bilgiler verdi.

HİBRİT EĞİTİM DEĞERLENDİRİLECEK

Özvar yüz yüze eğitime ne zaman geçileceği hakkında, “Bu zorlu zamanlarda depremzedelere, üniversitelerimize ve öğrencilerimize destek olmak için Yükseköğretim Kurulu olarak bir dizi idari tedbir aldık. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin, bazı uygulamalı programlar hariç olmak üzere uzaktan öğretim yoluyla eğitimlerin başlaması yönünde bir karar aldık. Yine daha önce ifade ettiğim üzere, alınan kararı nisan ayı başı itibarıyla yeniden gözden geçirerek şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini değerlendireceğiz. Yükseköğretim Kurulu olarak birinci önceliğimiz, yükseköğretim sistemimizin afet sonrası hızlı bir şekilde normalleştirilmesidir” ifade etti.

Haberin Devamı

KATKI PAYI ÜCRETLERİ İADE EDİLECEK

Depremlerden hemen sonra uzaktan öğretim kararı aldıklarını ve bahar yarıyılında talep eden her üniversite öğrencisine kayıt dondurma hakkına sahip olduğunu açıklayan Özvar, “Bu sürenin, programların azami öğrenim süresinden düşülmeyecek olması da bilhassa depremden etkilenen öğrencilerimizin yükseköğretim süreçlerini tamamlamalarında kolaylıklar sağlayacaktır. Diğer taraftan, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca depremden etkilenen öğrencilerimizden bahar yarıyılında katkı payı ve öğrenim ücreti alınmamaktadır. Katkı payı ve öğrenim ücretini ödeyen öğrencilerin ücretleri ise yükseköğretim kurumlarınca öğrencilere iade edilmektedir” belirtti.

Haberin Devamı



423 ÖĞRENCİ 148 PERSONEL DEPREMDE HAYATINI KAYBETTİ

Deprem bölgesinde yer alan 18 üniversitede görev yapan yaklaşık 17 bin akademisyenin de yaşanan felaketten etkilendiğini ifade eden Özvar, “Deprem bölgesinde bulunan üniversitelerimizde görev yapan idari personel sayısı ise yaklaşık 30 bindir. 127’si uluslararası olmak üzere toplam bin 423 öğrencimizi yaşanan bu büyük felakette kaybetmiş olduğumuzu üzülerek sizlerle paylaşmak durumundayım. Öğrencilerimizin yanı sıra 148 personelimiz de depremde hayatını kaybetmiştir. Vefat eden öğrencilerimize ve personelimize bir kere daha Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.







