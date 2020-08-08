YÖK, Pamukkale Üniversitesi Rektörü için soruşturma açtı

Ülkemizde ne yazık ki adrese teslim yapılan atamalara bir yenisi eklendi. Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ hakkında, kendi eşine imtiyaz gösterdiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Personel Daire Başkanlığı pozisyonu için açılan kadroya alınacak kişinin kriterleri dahilinde, ilana başvuran tek kişi, üniversitenin rektörünün eşi Derya Bağ olunca durum, kamuoyunun tepkisini topladı. Konuya ilişkin olarak da harekete geçen Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ hakkında soruşturma açıldı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünce 7 Temmuz 2020'de öğretim görevlisi kadrosu için ilana çıkıldığı anımsatıldı.

Pamukkale Üniversitesi'nde çirkin iddia

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlanda özel şartların kişiye özel olarak belirlenerek rektörün eşini tarif eder şekilde olması nedeniyle; Yükseköğretimin teamül ve etik ilkeleri ile bağdaşmayacak nitelikte davranışları ile güvenirliği zedelenen rektör hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 7 Ağustos tarihli talimatı ile Yükseköğretim Denetleme Kurulunca soruşturma yapılması uygun bulunmuştur."

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

YÖK, 10 AĞUSTOS'TA ACİL OLARAK TOPLANACAK

Yine aynı üniversitede 2017'de Bağ'ın eşinin enstitü sekreterliği görevine atanması konusunda, YÖK tarafından yapılan uyarı neticesinde üniversite tarafından yapılan işlemin geri çekildiği anımsatılan açıklamada, "Konuyu görüşmek üzere Yükseköğretim Genel Kurulu 10 Ağustos'ta toplanacak olup rektörün durumu bu toplantıda acil olarak değerlendirilecektir. YÖK olarak, akademik camianın itibarını zedeleyen uygulamalara, tutum ve davranışlara asla müsamaha gösterilmeyeceğini kesin bir dille ve uyarı mahiyetinde ifade ederiz." ifadeleri yer aldı.