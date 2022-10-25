Youtuber Duru Önver Halloween kostümüyle fotoğraf paylaştı sosyal medya yıkıldı! Takipçileri o soruyu sormadan edemedi: "Sansürsüzü gelir mi?"

Youtuber Duru Önver, İnstagram hesabından Halloween kutlamaları ile aldığı kostümü ile fotoğraf paylaşınca takipçilerinden peş peşe sorular ve iltifatlar geldi.

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Youtuber Duru Önver Halloween kostümüyle fotoğraf paylaştı sosyal medya yıkıldı! Takipçileri o soruyu sormadan edemedi: "Sansürsüzü gelir mi?" 1

İnstagramda 200 bini aşkın takipçisi bulunan Duru Önver, sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Takipçileri ile sık sık soru cevap yapan ve tavsiyelerde bulunan Önver, sosyal medya kullanıcıları tarafından sevilerek takip ediliyor.

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Youtuber Duru Önver Halloween kostümüyle fotoğraf paylaştı sosyal medya yıkıldı! Takipçileri o soruyu sormadan edemedi: "Sansürsüzü gelir mi?"
Youtuber Duru Önver Halloween kostümüyle fotoğraf paylaştı sosyal medya yıkıldı! Takipçileri o soruyu sormadan edemedi: "Sansürsüzü gelir mi?"
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