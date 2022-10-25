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Youtuber Duru Önver Halloween kostümüyle fotoğraf paylaştı sosyal medya yıkıldı! Takipçileri o soruyu sormadan edemedi: "Sansürsüzü gelir mi?"
Youtuber Duru Önver, İnstagram hesabından Halloween kutlamaları ile aldığı kostümü ile fotoğraf paylaşınca takipçilerinden peş peşe sorular ve iltifatlar geldi.
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