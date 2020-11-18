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  3. Youtuber Meryemcan'ın telefonundaki uygunsuz görüntüler sosyal medyada olay yarattı!

Youtuber Meryemcan'ın telefonundaki uygunsuz görüntüler sosyal medyada olay yarattı!

Youtuber Meryem Can'ın telefonundaki uygunsuz görüntüler sosyal medyada gündem oldu. 25 yaşındaki ünlü fenomen Youtube kanalında bir video yayınladı. Yayınladığı videoda telefonun ekran görüntüsünü de veren Meryem Can'ın galerisinde +18 görüntülerin görülmesinin ardından sosyal medyada gündem oldu.

Youtuber Meryemcan'ın telefonundaki uygunsuz görüntüler sosyal medyada olay yarattı!

Ünlü youtube fenomeni Meryem Can kanalında yayınladığı bir videonun ardından Twitter'da gündem oldu. 

Youtuber Meryemcan'ın telefonundaki uygunsuz görüntüler sosyal medyada olay yarattı!

25 yaşındaki genç youtuber Meryem Can kendi kanalında çekmiş olduğu 'Kayıp telefon ilanıyla yalancıları tespit etmek' adlı videosunda galerisini gösterirken +18 içerikli bir fotoğrafın görülmesinin ardından sosyal medyada gündem oldu. 

Youtuber Meryemcan'ın telefonundaki uygunsuz görüntüler sosyal medyada olay yarattı!

 

Meryem Can bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak telefonun kendisine ait olmadığını açıkladı.

 

 

 

İşte Meryem Can'ın sosyal medyada gündem olan galerisindeki o fotoğraflar;

Youtuber Meryemcan'ın telefonundaki uygunsuz görüntüler sosyal medyada olay yarattı!Youtuber Meryemcan'ın telefonundaki uygunsuz görüntüler sosyal medyada olay yarattı!

MERYEM CAN VİDEOSU

 

MERYEM CAN KİMDİR?

9 Mart 1995 yılında İstanbul Kartal'da dünyaya gelen Meryem Can, Yıldız Teknik Üniversitesi Edebiyat Bölümü'nde eğitimini sürdürmektedir. Meryem Can'ın bir erkek kardeşi ve bir de ablası var. Youtube'a ise 7 Ağustos 2014 tarihinde katılan Meryem Can, şu an 1.880.821 aboneye sahip.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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