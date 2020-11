Ünlü youtube fenomeni Meryem Can kanalında yayınladığı bir videonun ardından Twitter'da gündem oldu.

25 yaşındaki genç youtuber Meryem Can kendi kanalında çekmiş olduğu 'Kayıp telefon ilanıyla yalancıları tespit etmek' adlı videosunda galerisini gösterirken +18 içerikli bir fotoğrafın görülmesinin ardından sosyal medyada gündem oldu.

Meryem Can bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak telefonun kendisine ait olmadığını açıkladı.

Arkadaşlar, son yayınlamış olduğum videoda bir problem yaşandı. Biliyorsunuz biz ekip olarak Huawei ile çalışıyoruz. Kameraman arkadaşım da bu sebeple benimle aynı model telefonu kullanıyor. — Meryem Can (@MeryemCan) November 17, 2020

Post prodüksiyon kısmında gerekli olan ekran görüntülerini o aldığı için, o sırada aktarımı onun telefonu ile yapıyorduk. Farkettiyseniz galeride bana ait herhangi bir fotoğraf yok. Bende malesef bu görüntülerin varlığını, video yayınlandıktan sonra farkettim. — Meryem Can (@MeryemCan) November 17, 2020

İşte Meryem Can'ın sosyal medyada gündem olan galerisindeki o fotoğraflar;

MERYEM CAN VİDEOSU

MERYEM CAN KİMDİR?

9 Mart 1995 yılında İstanbul Kartal'da dünyaya gelen Meryem Can, Yıldız Teknik Üniversitesi Edebiyat Bölümü'nde eğitimini sürdürmektedir. Meryem Can'ın bir erkek kardeşi ve bir de ablası var. Youtube'a ise 7 Ağustos 2014 tarihinde katılan Meryem Can, şu an 1.880.821 aboneye sahip.