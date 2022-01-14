YSK üyelerini tehdit etmişti! Gelecek Partili Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ geçtiğimiz günlerde Yeniçağ gazetesinden Orhan Uğurluoğlu'na açıklamalarda bulundu. Yüksek Seçim Kurulu üyelerini hedef alan Özdağ'ın açıklamaları sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek 'Heyet halinde çalışan kamu görevlilerini alenen tehdit' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından soruşturma başlattı.

"DÜNYAYI BAŞLARINA YIKAR, ANAYASAYI ÇİĞNETMEYİZ"

Özdağ, Yeniçağ'dan Orhan Uğuroğlu'na yaptığı açıklamada," Zamanında yapılacak seçimde Erdoğan'ın 3. kez aday olmak için başvuracağını hiç sanmıyorum. Diyelim ki başvurdu ve diyelim ki YSK bu başvuruyu kabul etti. Biz de Gelecek Partisi olarak bu anayasa hükmünü çiğneyen YSK'nın 11 üyesini kamuoyuna afişe ederiz. 81 ile üzerlerinde resimleri ve isimleri bulunan YSK üyelerinin afişlerini üzerlerine, 'İşte Anayasayı çiğneyenler' diye kocaman yazı koyar onları afişe ederiz. Gazetelere ve televizyonlara ilanlar veririz. Sokağa çıkamazlar, milletin yüzüne bakamazlar. Dünyayı başlarına yıkar, Anayasayı çiğnetmeyiz…" ifadelerini kullanmıştı.

Selçuk Özdağ açık açık itiraf etti! Ahmet Davutoğlu, AK Parti'yi parçalamaya çalışıyor: 40'dan fazla vekille görüşüyormuş

Son dakika: Selçuk Özdağ’a saldıran şüphelilere ilişkin flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selçuk Özdağ'a telefon: Uğradığı silahlı saldırının detaylarını anlattı