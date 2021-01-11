YTB bursu ne zaman kesilir? YTP Türkiye Bursları kimlere verilir?

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından dünyanın bir çok yerinden uluslararası öğrencilere Türkiye'de yüksek öğrenim imkanı sunan "Türkiye Bursları" programının 2021 yılı başvuruları devam ediyor. Peki, YTP Türkiye Bursları kimlere verilir? YTB bursu ne zaman kesilir?

YTB TÜRKİYE BURSLARI NE ZAMAN KESİLİR?

Normal lisans eğitimi süresi yerleştirilen programa göre farklılık gösterebilmektedir. Örneğin, Hukuk, Uluslararası İlişkiler 4 yıl, Diş Hekimliği 5 yıl, Tıp 6 yıl.

Yüksek Lisans:

1 yıl Türkçe öğretimi + 2 yıl yüksek lisans eğitimi.

Doktora:

1 yıl Türkçe öğretimi + 4 yıl doktora eğitimi.

Bursluluk süreleri, Türkçe hazırlık eğitimine ek olarak:

a) Ön lisans/lisans düzeyindeki burslar için kayıt yaptırılan programın normal eğitim

süresi.

b) Yüksek lisans düzeyindeki burslar için 2 yıl yüksek lisans eğitimi süresi.

c) Doktora düzeyindeki burslar için 4 yıl doktora eğitimi süresi.

ç) Dil kursu için ise Türkçe hazırlık eğitimi süresini geçmemek üzere ilgili burs

programında belirlenen süre kadardır.

(2) Bu maddenin birinci fıkrası (a) bendi kapsamında ayrıca yabancı dilde hazırlık

okutulmasının zorunlu olduğu durumlarda, 1 yılı geçmemek kaydıyla yabancı dilde hazırlık

eğitimi için süre verilebilir.

(3) Bu maddenin birinci fıkrası (b) ve (c) bentleri kapsamında ayrıca bilimsel hazırlık

okutulmasının zorunlu olduğu durumlarda, 1 yılı geçmemek kaydıyla bilimsel hazırlık eğitimi

için süre verilebilir.

(4) Öğrenimlerini bu madde kapsamında belirtilen sürelerde tamamlayamayan

öğrencilere, en fazla bir yıl ek süre verilebilir. Bu süre, bu yönergenin 17 nci maddesinin

dördüncü fıkrası kapsamında olanlar için 2 yıla kadar uzatılabilir. Ek süre verilen öğrencilerin

aylık bursları %50 kesintili olarak ödenir. Öğrenciden kaynaklanmayan durumlar Başkanlık

tarafından ayrıca değerlendirilir.

ÖDEMELER

Bursluluk, yapılan seçim çalışmaları ve değerlendirmeler neticesinde burslandırılması uygun görülen öğrencilerin bursluluk taahhütnamesini imzalaması ile başlatılır.

Burs ödemelerinin başlatılabilmesi için ise burslandırılan öğrencinin yerleştirildiği programa kayıt yaptırması gerekir. Öğrenci belirlenen süre içerisinde yerleştirildiği programa kayıt yaptırmaz ise bursluluğu kendiliğinden sona erer.

Öğrencinin kayıt yaptıramamasının kendi kusuru dışındaki sebeplerden

kaynaklandığını belgelendirmesi halinde konu Başkanlıkça ayrıca değerlendirilir.

Bu sebepler; yerleştirilen programın açılmamış olması, Türkiye’ye intikalinin kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle gecikmesi vs. olabilir.

Türkiye Bursları başvuru şartları neler? YTB bursu 2021 ne kadar?

ÖDEMELER NASIL NE ZAMAN, YATIRILIR?

Yükümlülüklerini yerine getiren öğrencilerin burs ödemeleri on iki ay süreyle her ayın 25inde olacak şekilde aylık olarak yapılır. Türkiye Burslusu öğrencilerin banka hesapları öğrenciler adına Başkanlık* tarafından açılır. Öğrencilerin açılan banka hesaplarını kullanabilmeleri için adlarına açılmış olan banka hesabını güncelleştirmeleri gerekir.

Ödemeler, öğrencinin burs ödemesini hak ettiği geriye dönük bir ayı kapsar. Bir ay içerisinde en az 20 gün burs ödemesine engel bir durumu olmayan öğrenciburs ödemesini hak etmiş sayılır. Örneğin; burs ödemesini 21 Temmuz tarihinden itibaren hak etmiş bir öğrencinin Temmuz ayı bursu yatırılmaz. Bu öğrencinin burs ödemeleri Ağustos ayından itibaren başlatılır.

Türkiye Bursları 2021 başvuru tarihleri| Türkiye Bursu başvuru nasıl yapılır?

YTB TÜRKİYE BURSLARI KİMLERE VERİLİR?

Asgari Akademik Başarı Kriteri:

Lisans adayları için asgari akademik başarı: %70

Yüksek Lisans ve Doktora adayları için minimum akademik başarı: %75

Sağlık Bilimleri (Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık) adayları için minimum akademik başarı: %90



Yaş Kriteri

Lisans programları için: 21 yaşın altında olmak

Yüksek Lisans programları için: 30 yaşın altında olmak

Doktora programları için: 35 yaşın altında olmak

KİMLER BAŞVURUDA BULUNABİLİR?

Tüm ülkelerin vatandaşları

Mezunlar veya mevcut eğitim öğretim yılının sonunda mezun olacak olanlar (2019 Eylül ayından önce)

Araştırmacılar ve akademisyenler

KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?

Türk vatandaşları ve Türk vatandaşlığını kaybetmiş bireyler

Halihazırda başvuracakları eğitim düzeyinde, Türk üniversitelerindeki programlara kayıtlı olan bireyler

BURS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER