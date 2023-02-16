Yuito Suzuki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuito Suzuki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuito Suzuki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuito Suzuki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuito Suzuki 25 Ekim 2001 tarihinde Miura, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 鈴木 唯人 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuito Suzuki Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sarcle Co. Ltd. yapmaktadır. Yuito Suzuki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RC Strasbourg Alsace futbol takımında oynamaktadır. RC Strasbourg Alsace takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yuito Suzuki'nin RC Strasbourg Alsace ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yuito Suzuki Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yuiton.s/

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Yuito Suzuki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuito Suzuki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Yuito Suzuki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuito Suzuki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında Shimizu S-Pulse

27 Ocak 2023 yılında R. Strasbourg

30 Haziran 2023 yılında Shimizu S-Pulse

Yuito Suzuki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuito Suzuki şuan RC Strasbourg Alsace takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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