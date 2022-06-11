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Yunan Koramiral'dan hadsiz sözler! Türkiye'yi işgalle tehdit etti

Türkiye ile Yunanistan arasında adaların silahlandırılması konusunda yaşanan gerginlik sürerken Emekli Yunan Koramiral Konstantinos Egkolfopoulos, katıldığı TV programında skandal bir açıklama yaparak Türkiye'yi işgalle tehdit etti.

Yunan Koramiral'dan hadsiz sözler! Türkiye'yi işgalle tehdit etti

 Londra (1913), Lozan (1923) ve Paris (1947) Antlaşmaları'na göre silahsızlandırılması gereken adalar, Yunanistan tarafından silahlandırıldı. Bu duruma tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanTürkiye'nin Efes-2022 tatbikatı sonrası yaptığı konuşmada Yunanistan'ı uyararak,"  Yunanistan’ı, gayri askerî statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Özellikle bu millet kararlıdır ve bu millet bir şey söylerse ardını da takip eder.” demişti.

Yunan Koramiral'dan hadsiz sözler! Türkiye'yi işgalle tehdit etti

TÜRKİYE'Yİ İŞGALLE TEHDİT ETTİ

Bu açıklama gündemdeki yerini korurken Emekli Yunan Koramiral Konstantinos Egkolfopoulos, katıldığı TV programında skandal bir açıklama yaparak Türkiye'yi işgal planını açıklayarak, “Önce uçaklarımız, İstanbul'daki Boğaziçi Köprülerini yok edecek, 3 adet SCALP füzesi fırlatılacak ve ardından onlara 'şimdi gelebilirsiniz' diyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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