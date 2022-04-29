Yunanistan Türk Hava Kuvvetleri engeline takıldı! Türk hava sahasını ihlal eden Yunanistan’a gereken cevap verildi

Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait uçakların ilk olarak 26 Nisan'da Türk hava sahasını 6 defa ihlal ettiği öğrenildi. Yunan uçakları Türkiye kıyılarına yakın provokatif uçuşlarına 27 Nisan'da da devam etti. 27 Nisan Çarşamba günü gerçekleşen ihlallerde Yunanistan Hava Kuvvetleri unsurları Didim, Datça ve Dalaman dahil Türk hava sahasında 22 ihlal gerçekleştirdiği bilgilerine ulaşıldı.

“KURGULANMIŞ BİR PROVOKASYONU UYGULAMAYA ÇALIŞTILAR”

Yunanistan’ın ihlallere yönelik agresif tavırlar sergilediğini belirten kaynaklar, "Yunanistan’ın, provokasyon ve dezenformasyon maksatlı faaliyetlerine devam ettiği açıkça görülmektedir. Türkiye'nin her başarısını kendi başarısızlığı olarak gören Yunanistan kurgulanmış bir provokasyonu hayata geçirmeye çalışmaktadır" ifadelerine yer verdiler.

“SAHAMIZI AZİMLE KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Gelen kaynaklarda şu ifadeler yer aldı: "Türkiye'yi saldırgan göstermeye çalışan Yunanistan'ın iddialarını radar kayıtları yalanlamaktadır. Her 3 günde de ihlalleri başlatan ve agresif tavırlar sergileyen taraf Yunanistan'dır. Bununla birlikte hava sahamızın güvenliği ile hak, alaka ve menfaatlerimizi uluslararası hukuk çerçevesinde, hiçbir oldubittiye müsaade etmeden, azim ve kararlılıkla korumaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır."

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