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Yunanistan Türk Hava Kuvvetleri engeline takıldı! Türk hava sahasını ihlal eden Yunanistan’a gereken cevap verildi

Türk hava sahasını 3 günde toplam 30 defa ihlal eden Yunan uçaklarına, Türk Hava Kuvvetleri’nin karşılık verdiği öğrenildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunanistan, Ege'de hukuk dışı, provokatif, saldırgan eylem ve söylemlerine devam ediyor.

Yunanistan Türk Hava Kuvvetleri engeline takıldı! Türk hava sahasını ihlal eden Yunanistan’a gereken cevap verildi

Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait uçakların ilk olarak 26 Nisan'da Türk hava sahasını 6 defa ihlal ettiği öğrenildi. Yunan uçakları Türkiye kıyılarına yakın provokatif uçuşlarına 27 Nisan'da da devam etti. 27 Nisan Çarşamba günü gerçekleşen ihlallerde Yunanistan Hava Kuvvetleri unsurları Didim, Datça ve Dalaman dahil Türk hava sahasında 22 ihlal gerçekleştirdiği bilgilerine ulaşıldı.

Yunanistan Türk Hava Kuvvetleri engeline takıldı! Türk hava sahasını ihlal eden Yunanistan’a gereken cevap verildi

“KURGULANMIŞ BİR PROVOKASYONU UYGULAMAYA ÇALIŞTILAR”

Yunanistan’ın ihlallere yönelik agresif tavırlar sergilediğini belirten kaynaklar, "Yunanistan’ın, provokasyon ve dezenformasyon maksatlı faaliyetlerine devam ettiği açıkça görülmektedir. Türkiye'nin her başarısını kendi başarısızlığı olarak gören Yunanistan kurgulanmış bir provokasyonu hayata geçirmeye çalışmaktadır" ifadelerine yer verdiler.

Yunanistan Türk Hava Kuvvetleri engeline takıldı! Türk hava sahasını ihlal eden Yunanistan’a gereken cevap verildi

“SAHAMIZI AZİMLE KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Gelen kaynaklarda şu ifadeler yer aldı: "Türkiye'yi saldırgan göstermeye çalışan Yunanistan'ın iddialarını radar kayıtları yalanlamaktadır. Her 3 günde de ihlalleri başlatan ve agresif tavırlar sergileyen taraf Yunanistan'dır. Bununla birlikte hava sahamızın güvenliği ile hak, alaka ve menfaatlerimizi uluslararası hukuk çerçevesinde, hiçbir oldubittiye müsaade etmeden, azim ve kararlılıkla korumaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır."

Yunanistan Türk Hava Kuvvetleri engeline takıldı! Türk hava sahasını ihlal eden Yunanistan’a gereken cevap verildi

Yunanistan Türk Hava Kuvvetleri engeline takıldı! Türk hava sahasını ihlal eden Yunanistan’a gereken cevap verildi

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