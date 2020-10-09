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Yunanistan'dan bir skandal daha: 18 kaçak göçmen, ölüme terk edildi

Son zamanlarda kaçak göçmenlere yaptığı insanlık ve evrensel hukuk dışı muamelelerle sıkça gündeme gelen Yunanistan, bu kez de Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, lastik bottaki 18 kaçak göçmeni Türk karasularına iterek ölüme terk etti.

Yunanistan'dan bir skandal daha: 18 kaçak göçmen, ölüme terk edildi

Balıkesir 'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenliği tarafından Türk karasularına itilerek ölüme terk edilen lastik bottaki 18 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Çıplak Ada açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 18 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.

Geçtiğimiz günlerde Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS, Yunanistan'ın uluslararası hukuku ihlal edip göçmenlere eziyet ederek eşyalarına ve paralarına el koyduktan sonra denize geri ittiğini yazdı. NOS gazetesinde yer alan haberde, Yunanistan'ın Midilli ve Sisam adalarına ulaşan göçmenleri, denize geri ittiği belirtildi.

 

Hollanda: Yunanistan, göçmenlerin paraşlarına el koyup onları denize itiyorHollanda: Yunanistan, göçmenlerin paraşlarına el koyup onları denize itiyor

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Berna Akkaya
Editör


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