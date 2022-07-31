Yunus polisinden nefes kesen operasyon! 13 kişi gözaltına alındı!

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Yunus ekiplerinin iki ayrı araçta yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirdikleri ve 13 kişiyi gözaltına aldıkları öğrenildi.

ÖLDÜRÜCÜ ETKİYE SAHİP MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Alınan bilgiye göre, Yunus Timleri ilçe merkezinde 25-31 Temmuz tarihleri arasında şüphelendikleri şahıslara yönelik kontroller sırasında iki ayrı araçta yaptıkları aramada 2 gram farklı nitelikte ve öldürücü etkiye sahip uyuşturucu madde, 19 adet uyuşturucu hap ve 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.

2 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

İki operasyonda yakalanan O.A, F.G, K.U, L.A, E.A, F.D, S.A, U.M.Ö, M.E, Y.K. ve F.D. isimli şüphelilere ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ suçundan adli işlem yapıldı. Ekipler ayrıca B.H. ve B.D. isimli şüphelileri de gözaltına alarak, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk etti. Savcılığa sevk edilen 2 kişi, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.