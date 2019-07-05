Yürekleri sızlatan görüntü! Yakınları sinir krizi geçirdi
Batman'da 7 yaşındaki bir çocuk sulama kanalına düştü. Çocuğun cesedi bulununca yakınları sinir krizi geçirdi.
Ailesiyle İstanbul'dan Batman'daki akrabalarını ziyarete giden 7 yaşındaki Mazlum Yaşar, Çamlıtepe Mahallesi'nde oyun oynarken sulama kanalına düştü.
Olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce kanalda yapılan, vatandaşların da desteğiyle yürütülen arama çalışmaları sonucu, düştüğü yerin 200 metre ilerisinde Yaşar'ın cesedine ulaşıldı.
Yaşar'ın cesedi, otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesine gönderildi.
Etiketler : çocuk, batman, sulama kanalı
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