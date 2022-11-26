Trabzonspor'a elleri cebinde gelmişti! Yusuf Yazıcı beklentilerin uzağında kaldı

Trabzonspor'a oynadığı futbolla yıldızı parlayan ve yurt dışına transfer olan Yusuf Yazıcı, form grafiğini yükseltmek için geldiği bordo mavili ekipte bekleneni veremedi.

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Trabzonspor'a elleri cebinde gelmişti! Yusuf Yazıcı beklentilerin uzağında kaldı

Trabzonspor'da ki başarısıyla Türk futbolunun yıldız futbolcularından bir olarak Avrupa'ya giden, Avrupa'da aradığı başarıyı bir türlü yakalamayan Yusuf Yazıcı, eski başarısını yakalamak için tekrar Trabzonspor'a dönmesine rağmen iyi bir performans sergileyemedi.

Trabzonspor'a yeniden gelişi tartışma konusu olan Yusuf Yazıcı, eski günlerini arıyor. Kiralık olarak geldiği bordo-mavili takımda ikinci dönemine iyi başlayamayan Yazıcı, Dünya Kupası arasında performansını yukarı çekmeye çalışıyor.

YUSUF YAZICIN ESKİ HALİNDEN ESER YOK ŞİMDİ

Trabzonspor'a yeniden dönüşü tartışma konusu olan Yusuf Yazıcı, bordo-mavili takıma ikinci gelişinden bugüne kadar sergilediği performansla eleştirilerin odağındaki isim olmuştu. Eski görüntüsünden uzak bir performans sergileyen oyuncu, sahadaki duruşuyla da uyum sorunu yaşayan isimlerin başında geldi.

Trabzonspor'dan 2019-2020 sezonu öncesinde kulüp tarihinin rekor transfer ücretiyle Fransa'nın Lille Kulübü'ne 16 milyon 500 bin Euro'ya transfer olan Yusuf Yazıcı, bu sezon kiralık olarak döndüğü bordo-mavili takımda aldığı süre zarfından bekleneni henüz veremedi.

Trabzonspor'a elleri cebinde gelmişti! Yusuf Yazıcı beklentilerin uzağında kaldı

İSTEDİĞİ GİBİ OLMADI

Spor Toto Süper Lig'de 4 maçta 144 dakika süre alan oyuncu, Avrupa'da ise 4 maçta 172 dakika süre aldı. Toplam 8 maçta forma giyebilen Yazıcı ligde 2 Avrupa'da 2 maçta ilk 11'de başlamasına rağmen söz konusu maçlarda 90 dakikayı tamamlayamadı. Sol diz iç yan bağında zorlanma ve ödem tespit edilen Yusuf Yazıcı, sakatlığının ardından çıktığı Beşiktaş maçının 80. dakikasında oyuna girerek uzatma dakikalarında Gedson'a yaptığı müdahale nedeniyle direkt kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Yusuf Yazıcı, görev aldığı maçlarda ise gol yollarında etkisiz kalırken, asist de yapamadı.

AVCI DESTEĞİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Dünya Kupası arasında özellikle geride kalan bölümde hayal kırıklığı yaşatan Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür ikilisinin performanslarını yukarı çekme noktasında çalışma yaparken, yetenekleri bilinen iki oyuncunun takıma daha fazla katkı sağlamalarını hedefliyor. Takımın eksikleri giderme noktasında Dünya Kupası arasını fırsata çevirmek için çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibinde Avcı, performans düşüklüğü yaşayan oyuncularını da başlayacak zorlu yarış öncesi yukarı çekmeyi planlıyor.

Trabzonspor'a elleri cebinde gelmişti! Yusuf Yazıcı beklentilerin uzağında kaldı

YAZICI'NIN AHMET AĞAOĞLU İLE BASIN TOPLANTISI ÇOK TARTIŞILMIŞTI

Yusuf Yazıcı'nın tekrar Trabzonspor'a dönüşünde havalimanında Ahmet Ağaoğlu'nun yanında olmasına rağmen elleri cebinde kendisini beğenmiş bir tavırla basın mensupların sorularını yanıtlaması ve kulüp başkanı Ağaoğlu'na hiç söz hakkı fırsat vermeden basın mensuplarının yanından ayrılması çok tartışılmıştı.

Trabzonspor'a elleri cebinde gelmişti! Yusuf Yazıcı beklentilerin uzağında kaldı

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