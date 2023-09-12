Yusuf Yazıcı transferin son günlerinde Galatasaray'a imza atması an meselesi

Galatasaray transferin son günlerinde çok sürpiz bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı ekip Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Yusuf Yazıcı'yı transfer edeceği söyleniyor.

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Yusuf Yazıcı transferin son günlerinde Galatasaray'a imza atması an meselesi

Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Yusuf Yazıcı, oynadığı futbol ve performansı ile taraftarın tepkisini almış sezon sonu Fransa'ya kulübü Lille'e geri dönmüştü. Transferin son günlerinde milli futbolcuya Süper Lig'den sürpriz bir talip geldi. Fransız kulüp Yusuf Yazıcı'nın ayrılığına sıcak bakıyor. İşte detaylar...

GALATASARAY'DAN ÇOK KONUŞULACAK YUSUF YAZICI TRANSFERİ

Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen Yusuf Yazıcı için Galatasaray'ın devreye girdiği belirtildi. Orta sahaya yerli futbolcu arayan sarı kırmızılılar milli oyuncu için Lille'in kapısını çaldı. Fotomaç'ın haberine göre Fransız kulüp Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray transferine sıcak bakıyor.

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YUSUF YAZICI SESLERİ

Lille'den yaz transfer döneminde ayrılması beklenen Yusuf Yazıcı, Al Nassr ile görüşmüş ancak anlaşamamıştı. Fransız kulüpte kalan ve ligde forma da giyen 26 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz hafta gol atma başarısı da göstermişti. Yusuf Yazıcı'nın Lille ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Fransız kulüp yıldız oyuncunun Galatasaray'a transferine sıcak bakıyor.

GEÇTĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da geçiren Yusuf Yazıcı 20 maçta forma giymiş ve 5 gol 1 asistlik performans göstermişti. Bu sezona Lille'de başlayan milli oyuncu 6 maça çıktı ve 1 gol attı.

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