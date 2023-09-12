Fenerbahçeli Sırp oyuncu Dusan Tadic 'Çetnik selamı' ile gündem oldu! Çetnik selamı nedir? Ne anlama gelir?

Sırp tenisçi Novak Djokovic'in Amerika Açık'ta şampiyon olmasından sonra, Sırbistan A Milli Futbol Takımı'nı taşıyan uçakta da kutlama yapıldı. Kutlamalarda Fenerbahçeli Dusan Tadic, 3 parmağıyla 'Çetnik selamı' yaptı.Çetnik selamı nedir? Ne anlama gelir? Haberimizde...

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Fenerbahçeli Sırp oyuncu Dusan Tadic 'Çetnik selamı' ile gündem oldu! Çetnik selamı nedir? Ne anlama gelir?

Fenerbahçeli Sırp oyuncu Dusan Tadic'in 'Çetnik selamı' tepki topladı. Peki, Çetnik selamı nedir ne anlama gelir? İşte üç parmaklı selamın anlamı...

Sırp tenisçi Novak Djokovic'in Amerika Açık'ta şampiyon olmasından sonra, Sırbistan A Milli Futbol Takımı'nı taşıyan uçakta da kutlama yapıldı.

Kutlamalarda Fenerbahçeli Dusan Tadic, 3 parmağıyla 'Çetnik selamı' yaptı.

Fenerbahçeli Sırp oyuncu Dusan Tadic 'Çetnik selamı' ile gündem oldu! Çetnik selamı nedir? Ne anlama gelir?

Sırp futbolcuların bazılarının da dahil olduğu 'Çetnik selamı' tepkiyle karşılandı.

ÇETNİK SELAMI NEDİR

Çetnik Selamı, Balkan Savaşları döneminde ortaya çıkan ve Sırp milliyetçiliğinin sembolü haline gelen tarihi bir jesttir.

Bosna Savaşı'nda ırkçı Sırp çetelerin, Boşnak Müslüman aileleri öldürdükten sonra serçe ve yüzük parmaklarını kestikleri biliniyor.

Çetnik selamında serçe ve yüzük parmakları kapatılır ve kalan 3 parmak - baş, işaret ve orta parmak - açık tutularak yapılır. Sırp zafer işareti olarak geçer.

TOSİC DE YAPTI

Sırplar için zafer anlamı taşıyan bu işareti daha önce eski Beşiktaşlı Dusan Tosic de yapmış ve hareketin Sırplar için bir selamlama ve sevinç ifade etme biçimi olduğunu belirtmişti.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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