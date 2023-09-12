Sezgin Tanrıkulu ne dedi, hakkında neden soruşturma açıldı? İşte detaylar!

Sezgin Tanrıkulunun önceki gün katıldığı bir televizyon programında Türk silahlı kuvvetlerimiz hakkında bulunduğu asılsız ve mesnetsiz iddialar karşısında çok tepki almış hakkında soruşturma başlamıştı. Bu gelişmeler üzerine, Sezgin Tanrıkulu TSK'ya yönelik ne söylediği sıklıkla araştırılmaya başlandı. Sezgin Tanrıkulu'na neden soruşturma başlatıldığı gündeme geliyor. Sezgin Tanrıkulu ne dedi? Sezgin Tanrıkulu TSK'ya yönelik ne söyledi? Sezgin Tanrıkulu'na neden soruşturma başlatıldı? Detaylar haberimizdedir…

SEZGİN TANRIKULU NE DEDİ?

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bir canlı yayında sarf ettiği "Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu doğruladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız" açıklamalarına ilişkin CHP'den de açıklama geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Diyarbakır milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun "Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu doğruladı" sözlerine ilişkin açıklamada bulundu. Öztrak, "Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, milletimizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri'ni töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez. Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir." dedi. Öte yandan konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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SEZGİN TANRIKULU TSK'YA YÖNELİK NE SÖYLEDİ?

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, konuk olduğu canlı yayında Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında skandal ifadeler kullandı. Açıklamalarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de tartışılabileceğini belirten Tanrıkulu, "Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu doğruladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız" dedi.

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