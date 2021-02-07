Daha fragmanının yayınlanmasının ardından merak edilen Kanal D'nin dikkat çeken programı Yüzleşme'ye nasıl başvurulacağı internet kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Peki Yüzleşme programına nasıl başvurulur? | Yüzleşme başvuru linki İşte detaylar...

YÜZLEŞME PROGRAMINA NASIL BAŞVURULUR?

Birbirini tanımayan yedi farklı kişinin sağlık sorunları ve hayata tutunma çabalarını işleyecek olan yeni program Yüzleşme'ye Kanal D'nin internet sitesindeki başvuru formunu doldurarak başvurulmaktadır.

Başvuru formunda istenen bilgiler şu şekildedir:

- Adınız ve soyadınız

- Doğum tarihiniz

- Cep telefonu numaranız

- Bir yakınınızın telefon numarası

- Yaşadığınız şehir

- Açık adresiniz

- Medeni durumunuz

- Cinsiyetiniz

- Mesleğiniz

- Sosyal medya hesaplarınız

- Öğrenim durumunuz

Başvuru formundaki sorular şu şekildedir:

- Hobileriniz ve ilgi alanlarınız nelerdir?

- Nasıl bir karakteriniz vardır?

- Bir takıntı ya da fobiniz var mı? Var ise nedir?

- Tedavisi şu an devam eden veya geçirdiğiniz bir sağlık probleminiz var mı?

- Fiziksel engeliniz var mı?

- Herhangi bir ameliyat geçirdiniz mi?

- Hayatınızda sizi en çok etkileyen unutamadığınız an nedir?

- Daha önce bir televizyon programına katıldınız mı? Ne zaman katıldınız ve programın adı nedir?

- Bu programa neden katılmak istiyorsunuz?

YÜZLEŞME BAŞVURU LİNKİ

Kanal D'nin yeni programı Yüzleşme'nin başvuru sayfasına girdiğinizde ""YÜZLEŞME" programına gelen başvuru formlarındaki tüm yazı, video ve fotoğraflar, formu gönderen kişinin sorumluluğundadır. Başvuru formunu dolduran kullanıcılar, başvuru sahibinin kendisi olduğunu kabul ve beyan etmiştir. Kişinin izni olmaksızın yapılan başvurulardan, Kanal D sorumlu değildir." ifadelerine yer verilmiştir.

Yüzleşme programına başvurmak için aşağıdaki linke tıklayın:

YÜZLEŞME BAŞVURU LİNKİ

YÜZLEŞME NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Doçent Doktor Oytun Erbaş'ın moderatörlüğünde Birbirini tanımayan yedi farklı kişinin sağlık sorunları ve hayata tutunma çabalarının ekrana geleceği “Yüzleşme” 8 Şubat Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 16.00'da Kanal D ekranlarında olacak.

YÜZLEŞME PROGRAMI HAKKINDA

“Yüzleşme” evinde yaşayan 7 kişinin sorunları ve gerçek yaşam hikayeleri izleyici ile paylaşılacak.

Yüzleşme evinde kalan 7 kişi sağlık sorunlarına çözüm ararken, Doçent Doktor Erbaş ve uzman doktorlar da ev sakinlerine hem psikolojik hem de tıbbi açıdan destek olacak.

Yüzleşme programının uzman hekim kadrosu bir araya gelerek hastalıkları, tedavileri ve tedavi sürecinde yaşananları masaya yatıracak.

Yüzleşme programının sunucusu kimdir?