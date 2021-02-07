Kanal D'de ekranlara gelecek olan Yüzleşme program henüz fragmanıyla dikkatleri üzerine çekti. Birbirini tanımayan 7 kişinin sağlık sorunlarını ve hayata tutunma çabalarını işleyecek olan Yüzleşme'nin sunucusu da merak konusu oldu. Birçok kişi Yüzleşme'nin sunucusuna ilişkin internette arama yapıyor. Peki Yüzleşme programının sunucusu kimdir? İşte ayrıntılar...

YÜZLEŞME PROGRAMININ SUNUCUSU KİMDİR?

Yüzleşme” evinde yaşayan 7 kişinin sorunları ve gerçek yaşam hikayeleri izleyici ile paylaşılacak. Doçent Doktor Oytun Erbaş ve uzman doktorlar da ev sakinlerine hem psikolojik hem de tıbbi açıdan destek olacak. Yüzleşme programının moderatörlüğünü Doçent Doktor Oytun Erbaş yapmaktadır.

OYTUN ERBAŞ KİMDİR?

Türk televizyonlarında benzeri bulunmayan bir program ile izleyicinin dikkatini çeken Oytun Erbaş'ın "Aşk Tutku, Hormon Aldatma" ve " "Popüler Diyetlerin Toplu Mezarlığı" diye kitapları vardır.

Oytun Etbaş'ın detaylı biyografisi için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz...

Oytun Erbaş kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yüzleşme ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yüzleşme programına nasıl başvurulur? | Yüzleşme başvuru linki