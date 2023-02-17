Zakaria Atteri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakaria Atteri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zakaria Atteri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zakaria Atteri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zakaria Atteri 11 Şubat 2002 tarihinde Ukkel şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Belçika,Fas uyrukludur.Gerçek adı da Zakaria Dalil Atteri şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zakaria Atteri Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBB Global yapmaktadır. Zakaria Atteri, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCV Dender EH futbol takımında oynamaktadır. FCV Dender EH takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zakaria Atteri'nin FCV Dender EH ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Zakaria Atteri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zakaria Atteri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zakaria Atteri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zakaria Atteri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında FC Knokke

30 Haziran 2022 yılında Mouscron U21

1 Temmuz 2022 yılında FCV Dender EH

Zakaria Atteri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zakaria Atteri şuan FCV Dender EH takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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