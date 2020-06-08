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Zalim İstanbul 37. bölüm fragmanı yayınlandı | Ceren intikam yemini ediyor!

Herkes tarafından merakla beklenen Zalim İstanbul 37. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Agah'ın bebek için planları vardır. Ceren'i evden apar topar atar. Cenk ise Ceren'i korumak namına herhangi bir hamlede bulunmaz. Agah ve Cenk için intikam yemini eder. Ceren ne yapacak?

Kanal D'nin ekranlarının sevilen dizisi Zalim İstanbul 37. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

ZALİM İSTANBUL KONUSU NEDİR?

Zalim İstanbul dizisinde Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesi izleyicilere sunulacak. Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında bulunan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesin hayatında değişikliklere yol açacak.

Zalim İstanbul 37. bölüm fragmanı yayınlandı | Ceren intikam yemini ediyor!

ZALİM İSTANBUL OYUNCULARI

Fikret Kuşkan: AGAH KARAÇAY

Deniz Uğur: SEHER YILMAZ

Mine Tugay: ŞENİZ KARAÇAY

Ozan Dolunay: CENK KARAÇAY

Simay Barlas: DAMLA KARAÇAY

Berker Güven: NEDİM KARAÇAY

Bahar Şahin: CEREN YILMAZ

Sera Kutlubey: CEMRE YILMAZ

İdris Nebi Taşkan: CİVAN YILMAZ

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08 Haziran 2020 Pazartesi 11:05
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