Zalim İstanbul 37. bölüm fragmanı yayınlandı | Ceren intikam yemini ediyor!

Herkes tarafından merakla beklenen Zalim İstanbul 37. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Agah'ın bebek için planları vardır. Ceren'i evden apar topar atar. Cenk ise Ceren'i korumak namına herhangi bir hamlede bulunmaz. Agah ve Cenk için intikam yemini eder. Ceren ne yapacak?