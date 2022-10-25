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Zalim İstanbul'un kötü kadını Mine Tugay yıllara meydan okudu, yaşlanmak nedir bilmedi! "Yıllanmış şarap misali..."
Ünlü oyuncu Mine Tugay, yıllara meydan okumaya devam ediyor. 44 yaşında olan başarılı oyuncu fiziğiyle herkesi büyüledi.
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