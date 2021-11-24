Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho markaları ülkemizde yoğun ilgi görüyor. En çok takip edilen giyim markaları arasında yer alıyorlar. Bu markalar İspanyol tekstil devi Inditex bünyesinde yer alıyor. Kıyafet tutkunları bu markalarda Black Friday ve kış indirimlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Bu markalar arasında Zara moda severlerin en çok ilgi gösterdikleri marka olarak göze çarpıyor. Bu bağlamda, Zara Black Friday 2021 indirimleri ne zaman? Zara black friday indirimi başladı mı? sorularının cevapları haberimizde...

ZARA BLACK FRİDAY 2021 İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

ZARA BLACK FRİDAY İNDİRİMİ BAŞLADI MI?

Zara, İspanyol merkezli giyim ve aksesuar markasıdır. 1975 yılında Arteixo, Galiçya'da Amancio Ortega ve Rosalía Mera tarafından kurulmuştur. Dünyanın en büyük 3 hazır giyim şirketinden biridir. 2017 yılı itibarıyla dünya genelinde 93 ülkede 2.200'ün üzerinde mağazası vardır. Türkiye'de ise 42 mağazası bulunmaktadır. Inditex grubu bünyesinde yer alan Zara grubun en büyük şirketidir.

Zara indirimi uygulama ve internet sitesinde 25 Kasım akşamında, mağazalarda ise 26 Kasım sabahında başlayacak.

Zara'da gerçekleşecek indirim oranı yüzde 40.