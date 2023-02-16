Zdravko Dimitrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zdravko Dimitrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zdravko Dimitrov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zdravko Dimitrov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zdravko Dimitrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zdravko Dimitrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zdravko Dimitrov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zdravko Dimitrov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zdravko Dimitrov 24 Ağu 1998 tarihinde Bankya şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Здравко Минчев Димитров şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zdravko Dimitrov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TM yapmaktadır. Zdravko Dimitrov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sakaryaspor futbol takımında oynamaktadır. Sakaryaspor takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Zdravko Dimitrov'nin Sakaryaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zdravko Dimitrov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zdravko_dimitrov_/

Zdravko Dimitrovboyu ve yaşı kaç

Zdravko Dimitrov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zdravko Dimitrov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Zdravko Dimitrov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zdravko Dimitrov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Botev Vratsa

30 Haziran 2017 yılında Septemvri Sofia

1 Temmuz 2017 yılında Lok. Sofia

30 Haziran 2018 yılında Septemvri Sofia

5 Temmuz 2019 yılında Levski Sofia

16 Ağu 2022 yılında Spartak Varna

17 Ocak 2023 yılında Levski Sofia

19 Ocak 2023 yılında Sakaryaspor

30 Haziran 2023 yılında Levski Sofia

Zdravko Dimitrov kimdir

Zdravko Dimitrov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zdravko Dimitrov şuan Sakaryaspor takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Zdravko Dimitrov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bulgaristan takımında 21 numaralı formasıyla 11 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U21 takımında 11 numaralı formasıyla 25 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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Zdravko Dimitrov nereli

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