Zelenskiy öldürülürse ne mi olacak? ABD Dışişleri Bakanı anlattı, okuyanın tüyleri ürperdi!

Rusya- Ukrayna arasındaki kriz 12. gününde de devam ediyor. Vatanlarından tek bir toprak parçasını bile Rusya'ya kaptırmayacaklarını söyleyen Ukrayna Devleti, korkusuz bir şekilde dik duruş sergilemeye devam ediyor. İşgalin 12. gününde, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'e 3 kez suikast girişiminde bulundular. Peki, Zelenskiy öldürülürse süreç nasıl ilerleyecek? ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Zelenskiy’nin öldürülmesi halinde Ukraynalıların hükümetin sürekliliği konusunda planı olduğunu söyledi.

"PLANLARI VAR"

Rusya- Ukrayna krizine ilişkin soruları tek tek yanıtlayan Blinken, Ukrayna üzerindeki uçuşa yasak yerler ve Polonya’dan Ukrayna’ya gönderilmesi planlanan savaş uçakları hakkında, “Şu anda Polonyalı dostlarımızla, bu savaş uçaklarını Ukraynalılara vermeyi seçerlerse ihtiyaçlarını karşılamak için neler yapabileceğimizi konuşuyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Rusya üzerindeki baskıyı arttırmak için çalışmalar yaptıklarına dikkat çeken Blinken, “NATO, Avrupa Birliği, G7 ülkelerindeki müttefiklerimiz ve ortaklarımızla her zaman olduğu gibi yakın bir şekilde çalışıyorum ve hep birlikte Rusya üzerindeki baskıyı artırmak için adımlar atmaya devam ediyoruz” dedi.

Defalarca suikast girişimini atlatan Zelenskiy'nin öldürülmesi sonucu nasıl bir süreç izleneceğine de dikkat çeken Blinken, “Zelenskiy’nin, gösterdiği liderlik dikkat çekicidir. Sadece bir gün önce arkadaşım ve meslektaşım Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Ukrayna’daydım. Ukraynalıların, şu ya da bu şekilde hükümetin sürekliliği olarak adlandırdığımız şeyin olduğundan emin olmak için hakkında konuşamayacağım veya hiçbir ayrıntıya giremeyeceğim planları var” şeklinde konuştu.