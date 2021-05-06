Zeytinburnu'nda 5 katlı bina çöktü: Daha önce boşaltılmış olması felaketi önledi

Sümer Mahallesi'ndeki binanın çökmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zabıta ve polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirerek çalışma başlattı. Ekipler, çevredeki vatandaşlara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında olay yerinden uzaklaşmaları ve evlerine gitmeleri yönünde uyarı yaptı.

Yıkılma tehlikesi nedeniyle daha önce boşaltılan binanın çökmesiyle park halindeki bazı araçlar zarar gördü. Olay yerine gönderilen iş makineleri enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

Bu arada binanın yıkıldığı sokakta perşembe günleri semt pazarının kurulduğu ancak Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici olarak izin verilmediği öğrenildi.

VALİLİK AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise Zeytinburnu ilçesi Sümer Mahallesi 27/2 sokak 27 numaralı binada bugün saat 10.30'da çökme meydana geldiğini belirtildi.

1995'te inşa edilen ve yapı ruhsatı bulunmayan binanın 6 daire ve 1 dükkandan oluştuğu aktarılan açıklamada, binada ikamet eden Kadir Yılmaz'dan alınan bilgiler şöyle aktarıldı:

"Gece saat 23.00 sıralarında çatlama sesleri duydukları, camlarda kırılmalar olduğu için evi tahliye ettikleri, binada kimsenin kalmadığı ve toplam 19 kişinin tahliye olduğu bilgisi verildi. Binanın ilçe nüfus müdürlüğünden alınan adrese dayalı nüfus kayıtlarından bina sakinlerinin telefonlarına ulaşılmış, hepsi tek tek aranarak, binada kimsenin kalmadığı teyit edilmiştir."

Alanda emniyet ve zabıta ekiplerince gerekli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından çöken bina etrafındaki 4 bina boşaltıldı ve tespit analizlerine başlandı." denildi.

Açıklamada, olayın ardından ilçe emniyet müdürlüğünce 50 çevik kuvvet ve toplam 110 zabıtanın çevre emniyeti için görevlendirildiği, AKOM'dan toplam 17 personel ve 4 araç, İBB İtfaiye'den 30 personel ve 10 araç ile 2 arama kurtarma köpeği, UMKE'den 6 personel ve 1 araç, AFAD'tan 14 personel, 3 Arama Kurtarma köpeği ve 5 araç, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünden 6 personelin sevk edildiği bildirildi.

GÖRGÜ TANIKLARI O ANLARI ANLATTI

Yıkılan binanın yanındaki apartmanda oturan Onur Ayvaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde uyuduğu sırada yıkılan binanın gürültüsüne uyandığını kaydederek, "Deprem olduğunu zannettim, sanırım yıkılırken bizim binaya çarpmış. Korkuyla birlikte aşağı inmeye başladım. İndiğim anda da yüksek bir ses geldi. Sonra her taraf toz bulutu oldu." dedi.

Görgü tanığı Aslan Türkmen de çöken binanın karşı tarafında ikamet ettiğini söyledi.

Saat 10.30 civarında gürültü üzerine dışarı çıktıklarını belirten Türkmen, "Toz duman içerisinde burayı karanlık bastı. Esasında buranın ön tarafı eskiden çukur bir alandı. Yani yokuş aşağı doğru iniyorduk. Ama şimdi dolum yapıldığı zaman herhalde dozerlerin de baskılarıyla biraz bu yapı ön tarafa doğru basınç yaptı. Zaten eski bir yapıydı. Altında da bisiklet tamircisi vardı. Ön tarafa da pazar kuruluyordu. Bugün yasaktan dolayı pazarımız kurulmamıştı." diye konuştu.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DA OLAY YERİNE GELDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile Kaymakam Zekeriya Güney de olay yerinde incelemelerde bulundu.

Arısoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Sümer Mahallesi'ndeki binanın bugün saat 10.32'de yıkıldığını, içeride oturanlardan aldıkları bilgiye göre, saat 23.00'te çatırtı meydana gelen binanın gece boşaltıldığını söyledi.

Devletin bütün birimlerinin, Kaymakamlığın, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün, İl AFAD'tan sorumlu vali yardımcısının ve AFAD İlçe Arama Kurtarma ekiplerinin alanda olduğunu aktaran Arısoy, şöyle devam etti:

"Devletin bütün birimleri buradadır. Şu anda enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor. Yıkılan binanın etrafındaki 4 binadaki 33 daire şu anda nüfustan tahliye edilmiş bulunmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ekipleriyle enkaz kaldırma çalışmasıyla birlikte oradaki fiziki gözlemden sonra, o binalarda yeniden oturulup oturulamayacağına karar vereceğiz. Allah'a çok şükür herhangi bir can kaybı olmamıştır."

Zeytinburnu Kaymakamı Güney ise olayda can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, incelemelerinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kentin var olan belki de en büyük tehdidinin bugün yaşandığını belirtti.

İmamoğlu, en ciddi çabanın iş birliği içerisinde bu alanda verilmesi gerektiğini belirterek, "Mahallenin ortasında bulunan ruhsatsız bir yapı, insanlarımızın farkına varmasıyla... Yoksa Allah korusun şu anda burada bambaşka bir manzarayla karşı karşıya kalabilirdik. İnsanlarımızın farkına varmasıyla can kaybı olmadan süreci atlatmış olduk." dedi.

Valilik ve AFAD koordinasyonunda başta itfaiye olmak üzere belediyenin bütün birimleriyle bölgede olduğunu belirten İmamoğlu, İstanbul'un çare bulmak zorunda olunan en kritik meselesinin 200 bine yakın riskli yapının dönüştürülmesi olduğuna değindi.

İmamoğlu, bunun seferberlikle olacağını dile getirerek, "Bunun siyaseti olmaz. Bunun A, B, C, D partisi olmaz. Hep birlikte ağız birliğiyle bu süreci çözmeliyiz' diye ifade ediyoruz. Yoksa her kurum elinden geleni yapıyor. Ama bu seferberlik duygusuyla çözülmeli." ifadelerini kullandı.

Yaptıkları tetkik çalışmalarında Zeytinburnu'nun da yer aldığına dikkati çeken İmamoğlu, "Tetkik belli bir sıralamayla geliyor. Silivri, Avcılar bitirildi. Küçükçekmece, Beylikdüzü, Büyükçekmece çalışmaları sürüyor." değerlendirmesini yaptı.

İnsanların hala kentsel dönüşümü bir ticari alan gibi düşündüğünü kaydeden İmamoğlu, "Evet, devletin, hükümetin, belediyelerin, hepimizin sorumluluğu var. Ama unutulmasın ki dönüşümde en önemli sorumluluk vatandaşa da düşüyor." şeklinde konuştu.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI