Ziraat Bankası'ndan konut almak isteyenlere büyük kolaylık

Ziraat Bankası'ndan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada:

Ziraat Bankası, konut sahibi olmak isteyen müşterilerine avantaj sağlayacak "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" ürününü bugün itibariyle kullanıma sunuyor.

"Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" ile önümüzdeki dönemde enflasyon oranlarında ve finansman koşullarında beklenen olumlu gelişmeler doğrultusunda vatandaşlarımızın mevcut konut ihtiyaçlarını daha fazla ötelemeksizin istedikleri zamanda ve en uygun maliyetle ev sahibi olmaları hedefleniyor.

Enflasyona Endeksli Konut Kredisi ürünü, özellikle gelecek dönemde faiz oranlarının düşmesini bekleyen müşterilerin konut kredisi taleplerini karşılamak için hazırlandı. Bu ürüne ilişkin faiz oranı ilan edilen Enflasyon Oranı (TÜFE) + Banka Tarafından Belirlenecek Marj Oranı toplamından oluşacak olup, kredi faiz oranı müşteriler tarafından kredi kullandırım aşamasında seçilecek periyotlarda (6 veya 12 aylık), enflasyon oranına (TÜFE) göre dönemsel olarak güncellenecektir.

Enflasyona Endeksli Konut Kredisi Ürünü ile;

- Satın alınacak konutun %80'ine kadar kredi kullandırılabilecektir.

- 120 aya kadar vade belirlenebilecektir.

- Erken kapama/ödeme durumunda herhangi bir ücret alınmayacaktır.

- Müşteriler kredi vade süresi içerisinde dilediği zaman sabit faizli konut kredisi ürününe de geçiş yapabilecektir.

VAKIFBANK DA "ENFLASYONA ENDEKSLİ SARIPANJUR KONUT KREDİ" ÜRÜNÜNÜ KULLANIMA SUNDU

VakıfBank, konut sahibi olmak isteyen müşterilerine "Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredi" ürününü bugün itibarıyla kullanıma sundu.